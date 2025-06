Spannende Lose für Großaspach und Engers - VfB muss nach Braunschweig

Traumlos für Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach: Der Viertligist empfängt den Vizemeister Bayer Leverkusen. Der Titelverteidiger VfB Stuttgart bekommt es mit einem Team aus Niedersachsen zu tun.

Deutschlands schnellster Mann, Sprinter Owen Ansah, hat am Sonntag (15.06.) im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die 32 Erstrunden-Paarungen der DFB-Pokal-Saison 2025/2026 ausgelost. Auf die Südwestklubs warten interessante Kontrahenten.

Ein Traumlos gab es für die SG Sonnenhof Großaspach: Der Regionalliga-Aufsteiger trifft in der ersten Runde auf den Vizemeister Bayer Leverkusen. Auch die FV Engers 07 hat einen spannenden Gegner, denn der Sieger des Rheinland-Pokals empfängt den Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt. Auf den FK Pirmasens wartet mit dem Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV ebenfalls ein interessanter Gegner in der ersten Hauptrunde.

Drittliga-Absteiger SV Sandhausen darf sich ebenfalls auf einen Bundesligisten freuen: Die Sandhäuser spielen gegen RB Leipzig. "Wir freuen uns, dass wir in der ersten DFB-Pokalrunde sind", sagte der neue SVS-Trainer Olaf Janßen im "ZDF". Der Wunsch seines Präsidenten, Jürgen Machmeier, sei eigentlich ein anderer Gegner - nämlich der FC Bayern - gewesen, scherzte Janßen und ergänzte: "RB Leipzig ist eine Top-Mannschaft in Deutschland, deswegen ist die Freude groß, sich mit einem solchen Team zu messen."

FCK muss nach Stahnsdorf, VfB nach Braunschweig

Für den Titelverteidiger VfB Stuttgart steht ein Duell mit einem Zweitligisten an. Die Schwaben müssen zur Eintracht aus Braunschweig. Für den 1. FC Kaiserslautern, Finalist der Saison 2023/24, geht es nach Brandenburg. Die Roten Teufel treffen auf den Oberligisten RSV Eintracht Stahnsdorf.

Ebenfalls auswärts sind Europa-League-Starter SC Freiburg sowie die TSG Hoffenheim und der Karlsruher SC gefordert. Der Sport-Club trifft auf die Sportfreunde Lotte, die Kraichgauer auf den Drittligisten FC Hansa Rostock und das Team von KSC-Coach Christian Eichner gastiert in Thüringen beim ZFC Meuselwitz. Zweitliga-Absteiger SSV Ulm spielt daheim gegen die SV Elversberg.

Im einzigen Landes-Duell bekommt es der Bahlinger SC, Pokalsieger im Verband Südbaden, mit dem Bundesligisten 1. FC Heidenheim zu tun, der in der Relegation gegen die SV Elversberg die Klasse gehalten hatte.

Die Partien der Südwest-Klubs im Überblick Eintracht Braunschweig VfB Stuttgart SV Sandhausen RB Leipzig FV Engers 07 Eintracht Frankfurt Bahlinger SC 1. FC Heidenheim FK Pirmasens Hamburger SV SG Sonnenhof Großaspach Bayer Leverkusen Dynamo Dresden FSV Mainz 05 Hansa Rostock TSG Hoffenheim Sportfreunde Lotte SC Freiburg ZFC Meuselwitz Karlsruher SC RSV Eintracht Stahnsdorf 1. FC Kaiserslautern SSV Ulm 1846 Fußball SV Elversberg

VfB Stuttgart spielt die erste Runde später

Die erste Runde findet vom 15. bis 18. August statt. Der Deutsche Meister Bayern München und Pokal-Titelverteidiger VfB Stuttgart steigen jedoch erst am 26. oder 27. August in den Wettbewerb ein, da beide Teams am 16. August in Stuttgart um den Franz-Beckenbauer-Cup (ehemals Supercup) spielen. Der VfB Stuttgart hatte sich am 24. Mai im Endspiel gegen Arminia Bielefeld mit 4:2 durchgesetzt und den vierten Pokalsieg der Vereinsgeschichte gefeiert.