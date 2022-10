Mainz trifft im DFB-Pokal auf die Bayern, Freiburg muss nach Sandhausen

Mainz 05 trifft im DFB-Pokal auf den FC Bayern München. Die TSG Hoffenheim muss zum Titelverteidiger nach Leipzig. Der VfB Stuttgart reist nach Paderborn.

Hammerlos für Mainz 05: Die Rheinhessen müssen im Achtelfinale gegen den FC Bayern München antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD Sportschau. Mainz könnte erstmals seit fünf Jahren wieder ins Viertelfinale einziehen, geht gegen die Münchner aber als klarer Außenseiter in die Partie. "Das ist natürlich ein Hammerlos und gleichzeitig eine riesengroße Herausforderung für uns. Der Pokal ist für Überraschungen da, und für eine solche zu sorgen", lässt sich der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel auf der Webseite des Vereins zitieren.

Unter der Woche hatte sich Mainz beim VfB Lübeck durchgesetzt.

Die übrigen Partien mit Südwest-Beteiligung

SV Sandhausen - SC Freiburg

- SC Paderborn - VfB Stuttgart

Mainz 05 - FC Bayern München

- FC Bayern München RB Leipzig - TSG Hoffenheim

Der VfB Stuttgart tritt beim SC Paderborn an. "Auf uns wartet im Achtelfinale eine sehr schwierige Aufgabe. Der SC Paderborn macht unter der Leitung von Lukas Kwasniok einen super Job in der 2. Liga", sagte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat.

Sandhausen bittet Freiburg zum BW-Duell

Der SC Freiburg muss im Baden-Württemberg-Duell beim SV Sandhausen antreten. SVS-Trainer Alois Schwartz freut sich auf die "schwierige Aufgabe" gegen den Finalisten der vergangenen Saison. Präsident Jürgen Machmeier ergänzte: "Wir freuen uns auf ein volles Haus und packende Atmosphäre beim Heimspiel gegen Freiburg. Uns erwartet eine ambitionierte Aufgabe, aber wie sagt man so schön? Im Pokal ist alles möglich.“

Erstmals vier Termine fürs Achtelfinale

Die großen Derbys finden im Ruhrpott und in Hessen statt: So muss Borussia Dortmund beim VfL Bochum antreten, Eintracht Frankfurt empängt Damrstadt 98. Die Achtelfinal-Partien finden diesmal zweigeteilt am 31. Januar/1. Februar sowie am 7./8. Februar statt. Das Viertelfinale wird am 4./5. April gespielt, das Halbfinale ist für den 2./3. Mai angesetzt, das Finale findet am 3. Juni im Olympiastadion Berlin statt.