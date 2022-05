Glückslos Gladbach: Der SV Oberachern und die Suche nach einem DFB-Pokal tauglichen Stadion

per Mail teilen

Es ist das ganz große Los. Oberachern spielt zum ersten Mal im DFB-Pokal und trifft dort auf den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Jetzt beginnt die Suche nach einem passenden Stadion.

Gerade einmal 1.600 Zuschauer fasst das Stadion des SV Oberbachern, der Sportplatz am Waldsee. Klar kann man da keinen Bundesligisten zum Pokalfight empfangen. Deshalb laufen in dem kleinen Ortsteil von Achern in Südbaden die Telefone heiß. Wo trägt man das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach aus?

"Das ist ein Hammerlos, wir spielen zum ersten Mal im DFB-Pokal und dann gleich gegen einen Traditionsclub. Die Emotionen in Oberachern sind übergelaufen, die Feierlaune war fast so groß wie nach dem Pokalsieg im südbadischen Verbandpokal"

Einzug in den DFB-Pokal: Größter Erfolg der Vereinsgeschichte

Der Einzug in den DFB-Pokal ist für den Oberligisten der größte Erfolg und gleichzeitig die größte Herausforderung der Vereinsgeschichte. Der Verein hat gerade einmal 602 Mitglieder, einen Rasenplatz und einen Kunstrasenplatz. Ein DFB-Pokalspiel gegen einen Bundesligisten kann man da unmöglich austragen.

"Wir suchen ein bundesligataugliches Stadion! Freiburg, Karlsruhe oder Straßburg wären ideal"

Freiburger Europa-Park Stadion oder Wildpark in Karlsruhe?

Klar wird das Duell gegen Gladbach das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Ralf Lorenz, der 1. Vorstandsvorsitzende, hofft, dass man ein Stadion findet, in das mindestens 15.000 Fans hineinpassen. Das neue Europapark Stadion in Freiburg oder der Wildpark in Karlsruhe wären ein Traum.

Am nächsten läge aber das Stadion in Straßburg. Straßburg hätte Charme im Sinne der deutsch-französichen Freundschaft, so Ralf Lorenz. Es wird aber sehr wahrscheinlich nicht klappen, weil es eben im Ausland ist. 2018 hatte der DFB eine Anfrage vom SV Linx, der gegen Nürnberg dann ins Stadion des SV Kehl umzog, abgelehnt. Kehl wäre mit 8.000-10.000 Zuschauern auch eine Option für den SV Oberachern.

Innerhalb einer Woche muss ein Stadion gefunden werden

Klar ist, die Zeit drängt. Denn der DFB erwartet, dass bis nächste Woche ein Stadion gefunden wird. Der Südbadische Fußballverband untersützt den SV Oberachern nach Kräften. Kontakte zum Pokalfinalist SC Freiburg und dem Karlsruher Sportclub werden hergstellt.

Oberachern steht vor den aufregensten Wochen der Vereinsgeschichte. Denn am 30. Juli will der David aus der Oberliga in Südbaden den Golliath Gladbach aus der Bundesliga bezwingen. Wo auch immer.