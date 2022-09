Ansturm auf DFB-Pokal-Tickets: Stuttgarter Kickers fiebern Eintracht Frankfurt entgegen

Das Gazistadion ist nicht das Camp Nou, aber das Interesse am DFB-Pokal-Spiel zwischen den Stuttgarter Kickers und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ist riesig. Die Tickets gehen weg wie warme Butterbrezeln.

Am Sonntag, um Punkt 12:00 Uhr, startete der Ticketverkauf für das DFB-Pokalspiel zwischen den Stuttgarter Kickers und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Das Ticketportal der Stuttgarter Kickers war leicht überfordert, die Fans der Blauen brauchten Geduld und die Homepage der Stuttgarter Kickers war über Stunden nicht aufrufbar.

"Zwei Minuten nach 12:00 waren schon hunderte Karten weg und die Nachfrage nach weiteren Tickets riesengroß. Wir haben jetzt nur noch wenige Restkarten, die wir an die Mitglieder und Dauerkartenbesitzer geben. Ursprünglich hatten wir uns dafür eine Woche Zeit nehmen wollen, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann man schon davon ausgehen, dass es keinen freien Verkauf mehr geben wird."

Wer Tickets wollte, brauchte Geduld

Weil die Fans nach dem überraschenden Erstrundensieg gegen Fürth schon ahnten, dass wohl keine Tickets in den freien Verkauf gelangen würden, konnten die Stuttgarter Kickers in den letzten Wochen einen deutlichen Anstieg der Mitgliederzahlen und Dauerkartenbesitzer registrieren. So manchen Kickers-Fan beschlich dabei die Sorge, dass auf diese Weise viele Tickets an Frankfurter Fans gehen könnten. Die Frankfurter gelten als sehr kreativ, was das "Organisieren" angeht. Das hatte in der Europa League auch Barcelona zu spüren bekommen, als das legendäre Camp Nou von fast 30.000 Frankfurter Anhängern geflutet wurde. Soweit wird es am 18.10. nicht kommen, wenn der Oberligist aus Stuttgart den Champions-League-Teilnehmer aus Frankfurt empfängt.

"Die Sorge vor den kreativen Eintrachtfans, die kann ich allen nehmen. Bei den mehreren hundert neuen Mitgliedsanträgen musste man immer die Postleitzahl angeben und da waren nur drei mit einer Frankfurter Postleitzahl dabei."

Es wird keine Karten mehr im freien Verkauf geben

Sicher ist: die Kickers hätten deutlich mehr als die jetzt 10.550 Tickets für das größte Spiel seit Langem verkaufen können. Ein Umzug in ein größeres Stadion hätte auch größere Einnahmen bedeutet. Aber der Verein hat sich bewusst dafür entschieden, der "Kickers-Familie" ein besonderes Erlebnis zu ermöglichen. Das Duell des Oberliga-Tabellenführers gegen den Europa-League-Champion wird das Gazi-Stadion zum Beben bringen.

"Das Gazi-Stadion ist nicht Camp Nou in Barcelona, aber es ist das älteste Fußballstadion Deutschlands und auch deshalb wird es ein besonderes Spiel."

Auf jeden Fall wird das Stadion auf der Waldau seit langer Zeit mal wieder ausverkauft sein und Eintracht Frankfurt wird einen Hexenkessel erleben. Bevor es aber zu diesem DFB-Pokal-Leckerbissen kommt, gibt es noch dreimal Oberliga-Hausmannskost. Am Samstag geht es im Auswärtsspiel beim Offenburger FV darum, die Tabellenführung in der Oberliga Baden-Württemberg zu verteidigen.