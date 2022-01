Hoffenheim gegen Freiburg - ein "schöner Pokalfight"

In der Bundesliga sind beide Clubs eine Überraschung, doch die einzig echte Titelchance gibt es im Pokal. Dort sind die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg bisher nur einmal aufeinander getroffen, damals mit dem besseren Ende für die Breisgauer.

Geht es nach den Hoffenheimern, sollte sich das am Mittwochabend im heimischen Stadion besser nicht wiederholen. Nach dem Ausscheiden von Top-Clubs, wie dem FC Bayern München oder Bayer Leverkusen, wollen sie die günstige Ausgangslage nutzen und ihr bisher bestes Ergebnis im DFB-Pokal anpeilen. "Wir wollen weiterkommen und richtig was reißen im Pokal", sagte Chefcoach Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz am Dienstag. Bisher war spätestens im Viertelfinale immer Schluss für die TSG.

Hoeneß rechnet mit aggressiven Freiburgern

Der SC Freiburg immerhin schaffte es vor neun Jahren schon einmal ins Halbfinale, dort unterlag der Sportclub mit 1:2 dem VfB Stuttgart . Nach einer überragenden Bundesliga-Hinrunde kämpfen die Breisgauer im neuen Jahr allerdings mit Startschwierigkeiten: ein Unentschieden gegen Bielefeld und eine 1:5-Klatsche in Dortmund - die bisherige "Ausbeute" in diesem Jahr. TSG-Coach Hoeneß glaubt allerdings nicht, dass sich das gegnerische Team davon verunsichern lassen wird: "Wir müssen vorbereitet sein auf sehr aggressive Freiburger, die eher die Flucht nach vorne ergreifen."

Offensiv hat Hoeneß die Qual der Wahl

Bei den Hoffenheimern kann vorne ebenfalls viel gehen, immerhin hat Coach Hoeneß alle Möglichkeiten: Ihlas Bebou, Andrej Kramaric, Munas Dabbur, Georginio Rutter und Christoph Baumgartner sind alle fit und bereit. Außerdem kann Hoeneß im Mittelfeld vielleicht schon wieder auf Florian Grillitsch setzen. Nach einer überstandenen Corona-Infektion ist der laut Trainer wieder eine Option für den TSG-Kader.

SC Freiburg mit Flekken und Schlotterbeck

Auch der SC Freiburg kann wieder auf altbekannte Leistungsträger setzen. Mark Flekken und Nico Schlotterbeck, beide fehlten zuletzt wegen einer Corona-Infektion, kehren zurück und fahren zumindest mit nach Hoffenheim. Ob sie auch Spielzeit bekommen, müsse dann entschieden werden, so Cheftrainer Christian Streich. Er erwartet starke Hoffenheimer, die noch besser sind, als im Bundesliga-Spiel im Dezember, dass die Breisgauer unglücklich mit 1:2 verloren haben.

Demirovic und Schade als Optionen

Er plant ohnehin die Mannschaft im Vergleich zum Dortmund-Spiel personell umzubauen. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir wechseln ist ziemlich hoch", so Streich. Zwei, die bisher meistens von der Bank kamen, könnten gegen Hoffenheim in die Startelf rücken: Kevin Schade und Ermedin Demirovic. Beide überzeugten bei der Niederlage in Dortmund. "Kevin Schade war mutig, hat das Eins-gegen-Eins gesucht. Demi war körperlich hochmotiviert, das war gut", so Streich, "die haben eine reelle Chance, dass sie von Anfang an spielen."

Hoffenheim eine "knackige Nummer"

Unabhängig davon, wer spielen wird, sei Hoffenheim aber eine "knackige Nummer", betonte Christian Streich auf der Pressekonferenz, "aber wenn du ins Viertelfinale willst, musst du das Spiel gewinnen. Das ist das Ziel"

Ein Ziel, das bekanntermaßen auch die Hoffenheimer haben. Das Pokal-Achtelfinale am Mittwoch, der Vierte gegen den Sechsten der Liga, es verspricht ein enges Spiel zu werden - oder wie Sebastian Hoeneß es formulierte: "Ein schöner Pokalfight."