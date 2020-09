Am kommenden Dienstag (4.2.) spielt der 1.FC Kaiserslautern im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf. Das Wiedersehen mit der FCK-Legende Friedhelm Funkel fällt aus, denn die Fortuna hat ihn als Trainer entlassen. Aber auch der neue Fortuna-Trainer war mal beim FCK.

Der 1.FC Kaiserslautern steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Gegner nächsten Dienstag ist der Erstligist Fortuna Düsseldorf. Am Betzenberg hatten sich viele schon auf ein Wiedersehen mit Friedhelm Funkel gefreut, denn Funkel ist am Betze immer noch eine Legende: Zwischen 1980 und 1983 spielte der torgefährliche Mittelfeldspieler in Kaiserslautern. Das waren zwar nur drei Jahre in seiner langen Karriere als Spieler und später als Trainer, aber Funkel gehört zu den Großen der FCK-Historie. Er war Teil der Mannschaft, die 1982 im Uefa-Pokal-Viertelfinale Real Madrid mit 5:0 auf dem Betze besiegte. Friedhelm Funkel erzielte in einem der bedeutendsten Spiele der FCK-Geschichte zwei Tore.

Über 500 Bundesligaspiele als Trainer

Mit Ende seiner Spielerkarriere 1990 stieg Funkel ins Trainergeschäft ein. Er ist der einzige Trainer im deutschen Fußballsport, der insgesamt sechs Mal mit einer Zweitliga-Mannschaft in die erste Bundesliga aufstieg. Funkel gilt damit als einer der erfolgreichsten Trainer in der zweiten Bundesliga.

In der laufenden Saison war Funkel mit 66 Jahren der älteste Bundesliga-Trainer. Jetzt hat der abstiegsbedrohte Bundesligist aus der anhaltenden Negativserie Konsequenzen gezogen und sich mit sofortiger Wirkung von Funkel getrennt. Am Sonntag war die Fortuna durch das 0:3 bei Bayer Leverkusen erstmals in dieser Saison an das Tabellenende gerutscht.

Letzte Trainerstation in Düsseldorf?

"Der gesamte Verlauf der Saison hat uns gezeigt, dass wir es bisher nicht geschafft haben, auf Strecke die nötigen Punkte zu holen. Wir stellen mit 18 eigenen Treffern die torärmste Offensive und mit 40 Gegentoren die drittschwächste Defensive der Bundesliga. Das führt dazu, dass wir in der aktuellen Konstellation nicht mehr an den Turnaround für den Klassenerhalt glauben. Daher mussten wir zu diesem Zeitpunkt reagieren", sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel in einer Presseerklärung der Fortuna.

Funkel hatte die Düsseldorfer Mannschaft 2016 in der zweiten Bundesliga übernommen und sie 2018 zurück in die Erste Liga geführt. Funkel hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, dass die Fortuna die letzte Trainerstation seiner Karriere sei. Sein Vertrag in Düsseldorf war für den Fall des erneuten Klassenerhalts erst vor Weihnachten um ein Jahr verlängert worden.

Auch der Nachfolger war beim FCK

Uwe Rösler (51) wird der Nachfolger von Friedhelm Funkel. Auch er ist beim FCK ein alter Bekannter. Als Profi spielte Rösler in der Saison 1998/1999 in Kaiserslautern. Rösler bestritt 27 Spiele im FCK-Trikot, erzielte dabei in der Bundesliga und in der Champions League 8 Tore. Nach nur einer FCK-Saison wechselte Rösler damals zu Tennis Borussia Berlin. Als Trainer war Uwe Rösler zuletzt bei Malmö FF in Schweden tätig. Für den ehemaligen Angreifer ist es die erste Trainerstation in Deutschland. Als Coach arbeitete er in Norwegen, England und Schweden.

Am kommenden Dienstag gibt es dann also doch ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Lauterer, nur eben nicht mit der FCK-Legende Friedhelm Funkel.