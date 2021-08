per Mail teilen

Gleich zwölf Teams aus dem Südwesten gehen am Wochenende im DFB-Pokal an den Start und hoffen entweder darauf, den Favoriten-Schreck zu spielen oder nicht zu stolpern. Ein Überblick.

SV Sandhausen - RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr)

Kaum zu glauben, aber der kleine Zweitligist aus Sandhausen hat gegen Vizemeister Leipzig eine positive Bilanz. Vier Duelle in der zweiten Liga, zwei Mal konnte der SVS als Sieger vom Platz gehen. Das letzte Duell (1:0-Sieg, Torschütze Korbinian Vollmann) liegt allerdings auch schon über fünf Jahre zurück. Eine andere Zeit.

BFC Dynamo - VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr)

Zwischen dem Regionalligisten aus Berlin und dem Bundesligisten aus Schwaben gab es genau eine Partie im Pokal: Am 4. August 2013 gewann der VfB, damals Europa-League-Teilnehmer, mit 2:0 beim damaligen Oberligisten. Hauptverantwortlich dafür: Doppeltorschütze Vedad Ibisevic.

SSV Ulm 1846 - 1. FC Nürnberg (Samstag, 18.30 Uhr)

Die Ulmer sind spätestens seit dem Sensations-Erfolg 2018 gegen den damaligen Titelträger Eintracht Frankfurt ein gefürchteter Name bei höherklassigen Gegnern. Der ambitionierte Regionalligist bekommt es dieses Jahr mit Zweitligist Nürnberg zu tun. 9.000 Fans dürfen ins Ulmer Donaustadion kommen. Im Direktvergleich führt Ulm mit 2:1. Beim 1:0-Sieg in der ersten Pokalrunde 1994/1995 standen mit Thomas Tuchel, Tomas Bodog (für Ulm) und Jürgen Kramny (für Nürnberg) gleich drei Spieler auf dem Platz, die später ihre Trainerfähigkeiten in Mainz entwickelten.

SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr)

Die beiden Teams, dessen Anhänger eine Fan-Freundschaft pflegen, spielten bereits 1939 im Tschammerpokal (Vorgänger des DFB-Pokals) gegeneinander. 12.151 zugelassene Fans dürften im Carl-Benz-Stadion für mächtig Pokalstimmung sorgen. Drei Mal triumphierte bislang die Eintracht im Pokal, zwei Mal die Waldhöfer. Die letzte Partie vor zwei Jahren hatte es in sich: Gleich acht Tore fielen beim 5:3-Sieg der Frankfurter in Mannheim.

FC 08 Villingen - FC Schalke 04 (Sonntag, 15.30 Uhr)

Ein Duell, das es vor fünf Jahren schon mal gab. 2016 musste sich der Amateurverein in der ersten DFB-Pokalrunde mit 1:4 gegen die Schalker geschlagen geben - immerhin gelang Villingen kurz vor Schluss noch das Ehrentor. Vor fünf Jahren fand das Spiel gegen Schalke im Schwarzwaldstadion des SC Freiburg statt. Fünf Jahre später wollen die Villinger jetzt die Revanche, auch mit Hilfe eines womöglich besonderen Heimvorteils in der eigenen Arena: "Deutschlands höchstgelegene Fußball-Arena auf 770 Meter über Meereshöhe. Das wird für die Schalker eine schöne Sommerfrische", schickte Villingens Pressesprecher schon Wochen vor dem Spiel einen schönen Gruß an die Königsblauen.

1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach (Montag, 20.45 Uhr)

Das Spiel aus Südwest-Sicht mit der größten Historie: Insgesamt 90 Duelle gab es zwischen dem viermaligen Deutschen Meister aus Kaiserslautern und dem fünfmaligen aus Gladbach. Inzwischen trennen die beiden Clubs zwei Ligen. Im Vergleich zum missglückten Saisonstart beim FCK konnte Borussia Mönchengladbach mit einem Testspielsieg gegen den Deutschen Meister aus München (2:0) aufhorchen lassen. So müssen die Pfälzer wohl auf ihre frenetischen Fans bauen: Bis zu 5.000 dürften am Montag wohl auf dem Betzenberg mit dabei sein.

Sechs Mal Premiere im Pokal

SV Elversberg vs. FSV Mainz 05

Würzburger Kickers vs. SC Freiburg

FC Rot-Weiß Koblenz vs. Jahn Regensburg

Hansa Rostock vs. 1. FC Heidenheim

Viktoria Köln vs. TSG Hoffenheim

Sportfreunde Lotte vs. Karlsruher SC

Gleich sechs Spiele, die es noch nie als Pflichtspiel vorher gegeben hat. Für Spannung - und vielleicht ja auch die ein- oder andere Überraschung - dürfte gesorgt sein.