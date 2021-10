Die Pokal-Niederlage der Bayern ist gut für den Fußball

Endlich hat Bayern München mal wieder ein Fußballspiel nach allen Regeln der Kunst verloren. Borusia Mönchengladbach muss man für diese Vorstellung im DFB-Pokal mehr als dankbar sein. Eine Einschätzung von Günther Schroth.

Durch Deutschland müsse ein Ruck gehen. So hat das ein früherer Bundespräsident mal ausgedrückt, als es so aussah, als würde die Republik sich von zu vielen schlechten Angewohnheiten nicht lösen können. Jetzt haben wir einen solchen Ruck erlebt, zumindest in Fußballdeutschland. Die Bayern haben ein Fußballspiel verloren. Nicht irgendeines, sondern ein Pokalspiel, ausgerechnet bei Borussia Mönchengladbach, dem traditionellen Dauerrivalen aus einer Zeit, in der Bayern-Niederlagen noch normal waren.

Das sind Bayern-Niederlagen zumindest in Pokal und Bundesliga schon lange nicht mehr. Zu den schlechten Gewohnheiten Fußballdeutschlands gehört, sich damit abzufinden, dass man die Bayern nicht besiegen kann, höchstens vielleicht mal mit sehr, sehr viel Glück. Doch nun hat man gesehen, dass man die Langeweile in der Liga, die zu Saisonbeginn scheinbar schon gelöste Meisterfrage, nicht einfach akzeptieren muss.

Mönchengladbach war einfach fünf Tore besser als die Bayern

Denn es geht ja auch anders: Zur Feier dieses denkwürdigen Sieges hoben Zuschauer auf der Tribüne des Gladbacher Stadions ihre Enkel in die Höhe, damit diese den Fußball-Ruck auch wirklich spüren und den damit verbundenen frenetischen Jubel tief in ihr Gedächtnis eingraben konnten. Und diese Freude war keine Schadenfreude.

Jedenfalls geht es mir so - ich finde den Gladbacher Sieg einfach großartig und habe mir die Tore in Dauerschleife angeschaut. Weil es so erfrischend einfach aussah, wie die Gladbacher die Bayern da vorführten. Denn genau das ist ja passiert. Es war kein sehr glückliches 2:1, wie es den Frankfurtern neulich mal in München gelang. Es war auch kein knapp verlorenes Elfmeterschießen wie in der vergangenen Saison bei Holstein Kiel. Es war ein Spiel, in der die andere Mannschaft um fünf Tore besser war als die Bayern - ein klarer, verdienter Sieg.

Mönchengladbach war hervorragend eingestellt von Coach Adi Hütter, es war einfach besser als das Starensemble von der Isar. Deren Angriff war so gut wie nicht vorhanden, Torhüter Manuel Neuer stand einen Abend lang auf dem falschen Fuß und die Abwehr der Bayern war ein Scherbenhaufen. Apropos Scherbenhaufen: In der Küche von Julian Nagelsmann würde ich jetzt nicht aufräumen wollen. Sein provisorisches Analysezentrum wird der Bayern-Trainer jetzt schnell wieder räumen wollen.

"Ja, wo sammer denn?"

Durch Fußballdeutschland geht endlich ein Ruck, das zeigt dieses denkwürdige Pokalspiel. Bei den Bayern-Fans übrigens sagt natürlich keiner, endlich, jetzt haben wir den Ruck. Da sagt gerade jeder: Jetzt haben wir den Salat. Das bayerische “Mia san mia” wird jetzt abgelöst durch ein zweifelndes: "Ja, wo sammer denn?"

Wo sie sind, die Bayern? Sie sind immer noch die beste Fußballmannschaft in Deutschland, auch wenn sie gerade ordentlich "durchgeruckelt" wurden. Und wir können uns jetzt endlich abgewöhnen, sie auf ewig für unschlagbar zu halten.