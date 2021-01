Der VfB Stuttgart wird im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach spielen. Das hat die Auslosung an diesem Sonntag ergeben.

Der VfB Stuttgart hat für das Achtelfinale des DFB-Pokals ein schwieriges Los erwischt. In einem Heimspiel bekommt es die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo mit dem Bundesliga-Rivalen Borussia Mönchengladbach zu tun. Das ergab die Auslosung durch Ex-Skispringer Sven Hannawald am Sonntag in der ARD.

Das Duell ist eins von nur zwei Bundesliga-Duellen im Achtelfinale: Zudem tritt der Tabellenletzte FC Schalke 04 beim VfL Wolfsburg an. Die Partien der besten 16 Mannschaften werden am 2. und 3. Februar ausgetragen.

Vor dem Pokalspiel empfängt der VfB Gladbach noch in der Bundesliga

In der zweiten Pokal-Runde hatten die Schwaben am Tag vor Heiligabend mit 1:0 gegen ihren badischen Rivalen SC Freiburg gewonnen. Vor dem Aufeinandertreffen im Pokal empfängt der VfB die Gladbacher am 16. Januar noch in der Fußball-Bundesliga.

Vorjahresfinalist Bayer Leverkusen (am 12. Januar gegen Eintracht Frankfurt) und Titelverteidiger FC Bayern (am 13. Januar bei Holstein Kiel) müssen indes noch ihre Zweitrunden-Partien bestreiten.

Die Partien im Überblick Rot-Weiss Essen gegen Sieger aus Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg gegen Schalke 04

Sieger aus Holstein Kiel - Bayern München gegen Darmstadt 98

Jahn Regensburg gegen 1. FC Köln

Werder Bremen gegen SpVgg Greuther Fürth

RB Leipzig gegen VfL Bochum

Borussia Dortmund gegen SC Paderborn

Pokal-Viertelfinale der Frauen: Hoffenheim empfängt Bayern München

Titelverteidiger VfL Wolfsburg trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen auf den SV Werder Bremen oder den SV Meppen. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Köln. Das Achtelfinale der beiden Bundesligisten muss ebenso noch nachgeholt werden wie die Partien 1. FFC Turbine Potsdam gegen SC Sand und Walddörfer SV gegen Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München.

Bei einem Weiterkommen der Bayern gegen den einzigen noch im Wettbewerb verbliebenen Regionalligisten müssen die Münchnerinnen zur TSG 1899 Hoffenheim reisen. Der Sieger aus Potsdam gegen Sand tritt beim SC Freiburg an, während Zweitligist SG 99 Andernach auf Eintracht Frankfurt trifft. Gespielt wird am 20. und 21. März.