Der SSV Ulm 1846 trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Heidenheim. Für Ulms Kapitän Florian Krebs ein ganz besonderes Spiel. Fünf Jahre spielte er beim FCH.

Eine langjährige Freundschaft ruht am kommenden Samstag im Donaustadion von Ulm für mindestens 90 Minuten. Nämlich die zwischen Florian Krebs und Marc Schnatterer. Von 2007 bis 2009 spielte Krebs beim Karlsruher SC, Schnatterer von 2006 bis 2008. Danach schloss sich Schnatterer dem FCH an. Krebs folgte ihm ein Jahr später auf die Ostalb. Fünf Spielzeiten war Krebs Bestandteil der Heidenheimer Defensive. 2014 steigen Schnatterer und Co. in die 2. Bundesliga auf - auch Krebs darf sich Aufsteiger nennen, obwohl er im Winter nach Osnabrück wechselte. Im Sommer 2015 dann zog es Krebs zum SSV Ulm.

Dauer 5:16 min Pokalderby der Gegensätze: Ulm trifft auf Heidenheim Lange Zeit war der SSV Ulm der fußballerische Platzhirsch im Osten Württembergs. Doch Zweitligist 1. FC Heidenheim hat den heutigen Viertligisten schon lange überholt. In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen die beiden nun aufeinander.

"Jeder gibt sein Bestes"

Am Mittwoch trafen sich die beiden Kapitäne und tauschten sich über das Pokal-Derby aus. Für Nettigkeiten ist aber in der Partie am Samstag kein Platz, wie der 30-Jährige gegenüber SWR Sport klarstellte. "In den 90 Minuten gibt dann jeder sein Bestes. Marc für Heidenheim und ich für den SSV Ulm", sagte Krebs.

Das Pokalderby zwischen Ulm und Heidenheim als Audio-Livestream in voller Länge Das schwäbische Derby in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde zwischen dem SSV Ulm 1846 und dem 1. FC Heidenheim können Sie auf SWR.de/Sport live und in voller Länge als Audiostream verfolgen. Er startet am Samstag um 18:28 Uhr. Eine ausführliche TV-Zusammenfassung des Spiels sehen Sie in "SWR Sport in BW". Los geht's am Sonntag um 21:45 Uhr.

Trotzdem freue sich der Innenverteidiger, der im vergangenen Oktober sein duales Studium der BWL-Industrie abschloss, auf das Wiedersehen mit den alten Bekannten. Dabei hat er die Hoffnung, den großen 1. FC Heidenheim "zu ärgern".

"Pokalsieger-Besieger" in der letzten Saison

Mit dem "Ärgern" kennt sich vor allem Eintracht Frankfurt gut aus. Im letzten Jahr sorgte Krebs mit seinen Ulmern für die große Sensation, als der SSV in der ersten Runde den amtierenden Pokalsieger aus dem Wettbewerb kegelte und so zum sprichwörtlichen "Pokalsieger-Besieger" wurde.

Für Krebs "das Highlight" seiner Karriere. Es hat ihm und seiner Mannschaft gezeigt, "dass es grundsätzlich möglich ist, eine Sensation zu schaffen". Dabei betont der Fußballer, dass viele "Kleinigkeiten für uns gelaufen sind". Die seien auch am Samstag unabdinglich, um gewinnen zu können. Dazu dürfe Heidenheim nicht den besten Tag erwischen.

Mehrere Talente

Nicht nur durch seine fußballerischen Leistungen hat Krebs in der Öffentlichkeit auf sich aufmerksam gemacht. Bei der Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokals 2019/2020 zeigte er sein Talent als Stimmen-Imitator.

Dauer 0:19 min DFB Pokal Auslosung Kahn Florian Krebs macht Oliver Kahn bei der Auslosung der 1. DFB Pokalrunde nach

Krebs entdeckte sein Talent, andere Profifußballer zu imitieren, im Trainingslager vor wenigen Jahren, als er für ein Videotagebuch aus Spaß Spieler nachahmte. Bei all seinem Erfolg als Imitator ist eins klar für Krebs: "Ich möchte mich nicht darüber definieren, sondern als Fußballer und Kapitän des SSV Ulm."

Damit am Samstag wieder eine Sensation für den SSV Ulm herausspringen kann, müssen Krebs und sein Team das Spiel "lang genug ausgeglichen gestalten und dabei wenig Chancen der Heidenheimer zulassen, um in der zweiten Halbzeit den Lucky Punch zu landen. So wie gegen Frankfurt". Und nach dem Abpfiff steht wieder die Freundschaft im Vordergrund.