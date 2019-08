Das Rheinland-Pfalz-Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FSV Mainz 05 steht bevor. 05-Coach Sandro Schwarz hat vorab die Kapitänsfrage geklärt.

Die Spannung steigt: Erstmals seit sieben Jahren treffen der 1. FC Kaiserslautern und der FSV Mainz 05 wieder in einem Pflichtspiel aufeinander. Das letzte Pokal-Duell liegt sogar schon knapp 14 Jahre zurück. Über 40.000 Fans werden am Samstag (15:30 Uhr) auf dem Betzenberg erwartet. Im Vorfeld des Derbys äußerten sich beide Trainer zur Relevanz der Partie.

"Nehmen den Pokal sehr ernst"

Für FSV-Coach Sandro Schwarz hat der DFB-Pokal eine große Bedeutung: "Wir nehmen den Pokal sehr ernst, das ist ein sehr lukrativer und wichtiger Wettbewerb, weil du mit wenigen Spielen sehr viel erreichen kannst und im Klub eine besondere Emotionalität herstellen kannst."

Emotional dürfte es auch am Samstag werden. Knapp 6.000 Mainzer Fans unterstützen das Team auf dem Betzenberg: "Wir sind uns bewusst, wie wichtig dieses Spiel ist", so Schwarz auf der Pressekonferenz vor der Partie. Und auch wenn sich die Mainzer ihrer Favoritenrolle bewusst seien, betonte der Coach: "Wir wissen alle, dass es auch mal Pokalspiele geben kann, die eine Eigendynamik entwickeln und da wollen wir natürlich gegensteuern." Wichtig sei für ihn deshalb vor allem, "dass wir zielgerichtet auftreten, immer wieder Zug zum Tor entwickeln und sauber verteidigen".

Dauer 0:39 min Mainz-Trainer Sandro Schwarz über die Bedeutung des Pokal-Derbys gegen den FCK Mainz-Trainer Sandro Schwarz über die Bedeutung des Pokal-Derbys gegen den FCK

Neuzugänge St. Juste und Awoniyi wohl nicht in der Startelf

Dabei könnten auch zwei Neue behilflich sein. Die beiden Neuzugänge, Defensiv-Spezialist Jeremiah St. Juste und Mateta-Ersatz Taiwo Awoniyi, stünden "voll im Saft", wie Schwarz betonte. Beide werden mit hoher Wahrscheinlichkeit am Samstag im Aufgebot stehen, eine Startelf-Garantie wollte der 05-Trainer aber nicht geben: "Wir wollen die beiden Trainingseindrücke auf uns wirken lassen, um dann eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube aber jetzt nicht, dass sie am Samstag von Beginn an spielen werden."

Danny Latza ist neuer 05-Kapitän

Ein Spieler, der auf jeden Fall auf dem, Platz stehen wird, ist Danny Latza, der von 05-Trainer Schwarz zum neuen Kapitän ernannt wurde. "Danny ist ein sehr erfahrener Spieler, der diesen Verein lebt. Er hat sich das auch verdient in den letzten Jahren." Latzas Stellvertreter sind Daniel Brosinski und Moussa Niakhaté. In den Spielerrat wählte die Mannschaft zudem Stefan Bell, Alexander Hack, Leandro Barreiro und Jean-Paul Boëtius.

TV-Tipp: SWR Sport in Rheinland-Pfalz mit Florian Müller und Lennart Grill 05-Torhüter Florian Müller und FCK-Schlussmann Lennart Grill trainierten drei Jahre gemeinsam im Nachwuchsleitungszentrum von Mainz 05. Am Sonntag sind sie zu Gast im Studio bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz.

"Mainz absoluter Favorit"

Auch für FCK-Cheftrainer Sascha Hildmann sind die Rollen vor dem Rheinland-Pfalz-Derby klar verteilt: "Mainz ist als Erstligist der absolute Favorit. Wir sind in der Underdog-Rolle. Sie haben sehr gute Vorbereitungsspiele gemacht, sehr gute Ergebnisse erzielt." Trotzdem hofft der 47-Jährige, der sich mit seinem Team bereits wieder mitten im Ligabetrieb befindet, auf die Außenseiterchance: "Ich glaube schon, dass es nochmal ein Unterschied ist, ob du schon in der Runde drin bist oder dich vielleicht noch in der Findungsphase befindest."

Dauer 0:18 min FCK-Trainer Sascha Hildmann erwartet "geiles Spiel" gegen Mainz FCK-Trainer Sascha Hildmann erwartet "geiles Spiel" gegen Mainz

Nach der 2:3-Pleite bei Preußen Münster zählt für Hildmann vor allem die richtige Einstellung: "Meine Mannschaft darf nicht vor Ehrfurcht erstarren, im Gegenteil: Sie muss mutig bleiben."

Neuzugang Skarlatidis wieder fit

Ein Neuzugang steht dabei zum ersten Mal im Lauterer Aufgebot: Simon Skarlatidis, der im Sommer von den Würzburger Kickers in die Pfalz wechselte, hat sich wieder von einem Haarriss im Wadenbein erholt. Ob es bereits für einen Startelf-Einsatz gegen Mainz reicht, ließ FCK-Trainer Hildmann jedoch offen.

Auf die Frage, ob er seine Mannschaft auf die besondere Stimmung des Spiels einstellt, appellierte der Lautern-Coach auch an die Fans: "Ich hoffe natürlich und ich bitte auch darum, dass das alles friedlich bleibt bei aller Emotionalität, die im Fußball auch dazugehört." Sein Team solle "den Fokus ganz klar auf das Spiel legen". Das Hildmann selbst anderthalb Jahre Jugendtrainer in Mainz war, spielt für ihn während der Partie keine Rolle mehr: "Am Samstag ist mir das völlig egal, ich will das Spiel gewinnen und fertig."