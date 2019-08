Nach 16 Jahren endlich wieder ein Pokalfight. Am kommenden Sonntag empfängt der Drittligist im DFB-Pokal Bundesligist Eintracht Frankfurt. Der Trainer ist besonders motiviert.

Nach vier Spieltagen in der 3. Liga ist der SV Waldhof Mannheim noch ohne Niederlage. Also geht der Traditionsklub mit ganz viel Rückenwind in die Pokalpartie gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15:30 Uhr). Für Mannheim ist es die erste Teilnahme am DFB-Pokal seit der Saison 2003/2004, als es in der ersten Runde ein 0:4 gegen Union Berlin setzte. Die Hessen blamierten sich in der vergangenen Saison als Titelverteidiger in der ersten Runde gegen den Regionalligisten SSV Ulm 1846 und schieden aus.

Trares: "Die Eintracht ist der absolute Wunschgegner" Waldhof-Coach Bernhard Trares über die Pokalpartie gegen Eintracht Frankfurt

Waldhof-Trainer Bernhard Trares ist in Bensheim geboren und im Heppenheimer Stadtteil Sonderbach, rund eine Fahrstunde von Frankfurt entfernt, aufgewachsen. Zudem wurde der 53-Jährige 1983 mit der Eintracht Deutscher A-Juniorenmeister. Da kommen dem DFB-Pokal-Sieger mit Werder Bremen (1999 gegen Bayern München) die Hessen zum Pokal-Comeback des SVW doch gerade recht.

"Wir freuen uns auf das Spiel, die Eintracht ist für uns der absolute Wunschgegner, weil natürlich die Bergstraße und das Hessische sehr nahe ist und in meiner Heimat sehr viel Frankfurt-Fans sind", so Trares gegenüber SWR-Sport.

"Tradition, Nostalgie, Romantik - da ist alles dabei." Fredi Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, über das Spiel gegen den SV Waldhof Mannheim

Der Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic versucht im Vorfeld der Partie die Favoritenrolle vom Bundesligisten wegzuschieben. Bobic traut den Kurpfälzern in Zukunft durchaus die Rückkehr in die 2. Bundesliga zu. "Jetzt hat es der Verein zurück in die 3. Liga geschafft und hat sicher auch das Potenzial für die 2. Liga. Weil alles stimmt: Sie haben eine große Fankultur, die Stadt ist nicht so klein und sehr lebenswert", so der 47-Jährige in einem Interview des "Mannheimer Morgen".

Er freut sich auf das Erstrundenduell am Sonntag (15:30 Uhr): "Da kommen viele Erinnerungen hoch. Tradition, Nostalgie, Romantik - da ist alles dabei."

Einem Fußballfest steht also nichts im Wege. Das Carl-Benz-Stadion ist ausverkauft und die beiden Ultra-Gruppierungen verbindet seit 2006 eine Fanfreundschaft.