Als klassentiefster Verein im DFB-Pokal will der FSV Salmrohr für Furore sorgen. Gelingt die große Sensation im Spiel des Jahres gegen Zweitligist Holstein Kiel?

Mit weniger als 2500 Einwohnern kann man Salmtal getrost zur rheinland-pfälzischen Provinz zählen. Eine besondere Attraktion hat die Gemeinde aber: den Fußballsportverein aus dem Vorort Salmrohr. Zu bundesweiter Aufmerksamkeit kam der Fußballclub 1986 mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga. Mittlerweile spielt der FSV Salmrohr in der sechsten Liga, der Dorfclub hat als selbsternannte "Schweinetruppe" den Rheinlandpokal gewonnen. "Wir haben uns den Titel damit erarbeitet, von daher glaube ich schon, dass der ein oder andere gerne tauschen würde", erklärt Trainer Lars Schäfer, der nichts gegen den inoffiziellen Mannschaftsnamen hat. Und auch Tim Kieren, seit dieser Saison Torhüter des FSV, findet den Beinamen passend: "So sind wir einfach, das ist eine Schweinetruppe."

Euphorie nach Gewinn des Rheinlandpokals

Durch den Gewinn des Rheinlandpokals vergangene Saison qualifizierte sich der FSV Salmrohr für den DFB-Pokal. Gegen den klassenhöheren TuS Koblenz holten die Salmrohrer einen 0:2-Rückstand auf und gingen nach einem dramatischen Elfmeterschießen letztlich mit 6:5 als umjubelte Gewinner vom Platz. Die Qualifikation für den DFB-Pokal war geschafft. Eine lange Partynacht folgte: "Auch jetzt noch redet man darüber. Es war einfach ein Erlebnis für Fans und Spieler zusammen", erinnert sich Tim Kieren zurück.

Klassentiefster Verein im DFB-Pokal

Und das nächste Erlebnis lässt nicht lange auf sich warten. Als klassentiefster Verein der ersten DFB-Pokalrunde empfangen Trainer Lars Schäfer und seine Herde nun die "Störche" von Zweitligist Holstein Kiel - auch wenn die Kieler nicht unbedingt der Traum-Gegner der Salmrohrer waren: "Von der Mannschaft her gefällt mir Holstein Kiel wirklich gut, eine gute Zweitliga-Mannschaft. Das Problem ist einfach die lange Anfahrt für die Holstein-Fans nach Salmrohr, das tut mir auch ein bisschen leid", erklärt Nico Toppmöller, Neffe von Klaus Toppmöller, Rekordtorschütze des FC Kaiserslautern.

"Aufsaugen, genießen, Spaß haben"

Trotz allem freuen sich Spieler und Trainer des FSV auf das Highlight des Jahres: "Für den ein oder anderen wird wahrscheinlich nur einmal so ein Spiel kommen", weiß Trainer Lars Schäfer und betont: "Wir haben überhaupt keinen Druck, der liegt beim Gegner." Passend dazu die Vorgabe des Coaches: "Aufsaugen, genießen, Spaß haben." Übrigens profitiert der ehemalige Zweitligist Salmrohr auch in finanzieller Hinsicht: 115 000 Euro erhalten die Rheinländer für die Teilnahme an der ersten DFB-Pokalrunde. Und wer weiß? Vielleicht gelingt den Salmrohrern ja die große Pokal-Überraschung. "Abschreiben sollte man uns nie, auch wenn man mal 2:0 gegen uns führt", warnt Mittelfeldmann Nico Kieren. Es wäre nicht das erste Mal, dass die "Schweinetruppe" für Furore sorgt.