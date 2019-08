per Mail teilen

Lange hoffte der FC Villingen 08 auf die Pokal-Überraschung. Letztlich musste sich der Fünftligist in der Verlängerung dann doch abgezockten Düsseldorfern geschlagen geben.

Dauer 0:52 min Villingen verpasst Pokal-Sensation In der 1. Runde des DFB-Pokals verpasst der Oberligist FC Villingen 08 knapp eine Sensation. Im Spiel gegen Bundesligist Fortuna Düsseldorf unterlagen die Südbadener knapp mit 1:2 (1:0) vor 8.000 Zuschauern.

Auch im zehnten Versuch verpasste der FC 08 Villingen den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Allerdings zwang Villingen den Bundesligisten bei der 1:3-Niederlage immerhin in die Verlängerung. Gegen das neu formierte Team von Fortuna Düsseldorf schoss Steven Ukoh (42.) vor 8.300 Zuschauern die Schwarzwälder sogar in Führung. Doch Nana Ampomah (56. Minute) konnte nach der Pause ausgleichen.

In der Verlängerung trafen dann Kelvin Ofori (102.) und Rouwen Hennings (116.) und schossen Düsseldorf in die zweite Runde des DFB-Pokals. FC-Spieler Tobias Weißhaar sah wegen einer Tätlichkeit zudem die Rote Karte (104.).