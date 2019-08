per Mail teilen

Der FSV Salmrohr war im Erstrunden-Match des DFB-Pokals gegen Holstein Kiel chancenlos und unterlag mit 0:6 (0:1). Doch Salmrohr hat das Spiel lange offen gehalten.

Die selbsternannte "Schweinetruppe" aus Salmrohr aus der Eifel wollte als klassentiefster Verein in DFB-Pokal gegen Zweitligist Holstein Kiel die Sensation schaffen.

Dauer 0:41 min Flash Salmrohr-Kiel 0:6/Kersthold Salmrohr unterliegt Kiel 0:6

In der ersten Hälfte schien es noch, als könne der Sechstligist das Spiel lange offen halten. Vor allem Torwart Tim Kieren zeichnete sich mit mehreren Paraden aus. Bis zum Pausenpfiff hatte lediglich der in Mainz geborene Makana Baku in der 39. Minute für die Störche aus dem hohen Norden getroffen.

Kiel machts deutlich

Nach der Pause wurde der Klassenunterschied jedoch deutlich und die Kieler erhöhten durch Jae-sung Lee (54.), David Atanga (63.) und erneut Baku bis zur 65. Minute auf 4:0.

Dauer 0:14 min OT Lars Schäfer (Trainer Salmrohr): Hut ab vor den Jungs Salmrohr Trainer Lars Schäfer: "Hut ab vor den Jungs"

Danach nahmen die Störche das Tempo etwas raus, doch Baku hatte noch nicht genug. In der 77. Minute schraubte er das Ergebnis auf 5:0.

In der 88. Minute setzte Kiel durch Finn Porath dann den sehenswerten Schlusspunkt. Dieser lies per Fernschuss aus 25 Metern den Ball im Kasten der Hausherren einschlagen.