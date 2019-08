per Mail teilen

Der Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat die Überraschung geschafft und Bundesligist Mainz 05 mit 2:0 aus dem DFB-Pokal geworfen.

Von Beginn an wollten die Mainzer klar machen, dass hier nichts anbrennen würde, doch die Pfälzer hielten gut dagegen, und bis auf viel Mainzer Ballbesitz und den einen oder anderen ungefährlichen Abschluss ließen sie in der ersten Viertelstunde auch nicht viel zu.

Dauer 0:52 min 1. FC Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 1. FC Kaiserslautern schlägt den 1. FSV Mainz mit 2:0 im DFB-Pokal

Die Nullfünfer wurden danach immer gefährlicher und Robin Quaison verpasste in der 19. Minute nach Flanke von U21-Europameister Aarón Martín aus fünf Metern das Tor nur knapp.

Von einem Klassenunterschied war bis zur Pause dann aber nichts mehr zu sehen, denn die Hausherren kamen immer besser ins Spiel. Mit zunehmender Dauer wurde die Partie etwas zerfahrener, doch keines der Teams konnte wirklich gefährlich werden. Somit ging es torlos in die Pause.

Dauer 0:24 min Sascha Hildmann zum Sieg des FCK Sascha Hildmann zum Sieg des FCK

Ein Standard bringt die Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel spielte der Drittligist auf Augenhöhe, doch Zwingendes suchte man bei beiden Teams vergebens. Wenn man ein Schuss aufs Tor kam, waren beide Keeper zuverlässig zur Stelle.

Der erste Treffer der Partie fiel dann bezeichnender Weise auch per Elfmeter. Timmy Thiele zog von links in den Strafraum und Stefan Bell traf ihn beim Schuss am Fuß - Elfmeter!

Dauer 0:25 min Sandro Schwarz zur Pokalpleite Sandro Schwarz zur Pokalpleite

Bei fälligen Strafstoß durch Manfred Starke sprang Florian Müller im Mainzer Tor zwar in die richtige Ecke, erreichte den Ball auch, doch dieser hat so viel Effet, dass die Kugel doch noch ins Tor trudelte. 1:0 für den FCK!

Mainz zu passiv - Kaiserslautern legt nach

Wer jetzt mit einem Ansturm des Bundesligisten gerechnet hatte wurde enttäuscht. Sandro Schwarz brachte zwar Jonathan Burkhardt, doch die Pfälzer standen defensiv gut und ließen kaum etwas zu.

Der entscheidende Treffer fiel dann in der 90. Minute auf der Gegenseite und machte den Heimsieg der Pfälzer perfekt. Florian Pick bekam die Kugel kurz vor dem Sechzehner, wurde nicht entscheidend gestört und konnte frei vor Florian Müller zum 2:0 Endstand einschieben.

Damit schlug der Drittligist den Bundesligisten und fügte der Mainzer Pokalhistorie eine weitere peinliche Erstrunden-Niederlage hinzu. 05-Kapitän Danny Latza war dann auch sichtlich bedient.

"Eigentlich müssen wir zur Pause 3:0 führen. Dann geht das Spiel ganz anders aus", kritisierte Latza die mangelnde Chancenverwertung: "Ob Derby oder nicht ist mir egal. Wir sind aus dem Pokal raus, das ist bitter."