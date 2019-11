Die Begegnungen im Achtelfinale des DFB-Pokals stehen fest. Hoffenheim reist zum FC Bayern München, der VfB Stuttgart trifft auf einen Bundesligisten. Der Karlsruher SC spielt in Saarbrücken, der FCK empfängt ebenfalls einen Bundesligisten.

Die TSG 1899 Hoffenheim trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Titelverteidiger FC Bayern München. "Auswärts beim FC Bayern München ist das schwierigste Los, das man ziehen kann. Aber völlig unabhängig vom Gegner, geht es im DFB-Pokal sowieso nur um eins: Ums Weiterkommen. Und genau das ist unser Ziel. Wir haben den Münchnern in dieser Saison schon einmal richtig weh getan, und wir wollen die Herausforderung genauso mutig angehen wie in der Bundesliga und werden dann sehen, wie weit das geht", so Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen gegenüber SWR Sport.

Auch die beiden anderen verbliebenen Fußballclubs aus Baden-Württemberg haben am 4. oder 5. Februar ein Auswärtsspiel. Der VfB Stuttgart muss zum Bundesligisten Bayer Leverkusen, der Karlsruher SC trifft auf den Regionalligisten 1. FC Saarbrücken. Der Drittliga-Vertreter aus der Pfalz, der 1. FC Kaiserslautern empfängt Fortuna Düsseldorf. "Ich bin sprachlos. Nach dem Derbysieg auch noch so ein Los im DFB-Pokal. Ich freue mich riesig auf die Rückkehr an den Betzenberg und eine tolle Kulisse", kommentierte Fortuna-Profi Jean Zimmer, der seine komplette Jugendzeit beim 1. FC Kaiserslautern verbracht hatte. Das ergab die Auslosung am Donnerstag mit der deutschen Nationalspielerin Turid Knaak und Bundestorwarttrainer Andreas Köpke.

"Wir hätten natürlich lieber zu Hause gespielt. Im Pokal wünscht man sich immer ein Heimspiel, um mit den Fans im Rücken antreten zu können. Bayer Leverkusen ist eine Topmannschaft in der Bundesliga und damit eine sehr schwere Aufgabe", sagte Stuttgarts Trainer Tim Walter. "Aber wir freuen uns dennoch auf das Spiel und werden alles versuchen, um erfolgreich zu sein." Und VfB-Sportdirektor Sven Mislintat fügt hinzu: "Bayer Leverkusen ist ein sehr schwerer Gegner, noch dazu auswärts. Das Spiel wird eine Riesenherausforderung für unsere junge Mannschaft."

DFB-Pokal-Achtelfinale am 4. und 5. Februar 2020

Ausgetragen werden das Achtelfinalspiele am Dienstag, 4. Februar 2020, und Mittwoch, 5. Februar 2020. An beiden Abenden wird je ein Live-Spiel im Ersten zu sehen sein und anschließend die Zusammenfassungen aller Partien. Kuriose Randnotiz: Für den 1. FC Saarbrücken und Trainer Dirk Lottner stellt diese Terminierung ein Problem dar. Denn die Saison in der Regionalliga Südwest geht erst am 22. Februar weiter. Zum Zeitpunkt des Achtelfinals gegen den KSC hatte der Klub eigentlich ein Trainingslager gebucht.