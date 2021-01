Wie in jedem Jahr hoffen auch dieses Mal zahlreiche Amateurklubs auf den Einzug in die erste DFB-Pokalrunde. Aber vor dem Finaltag am 22. August sind noch einige Hürden zu überwinden.

Normalerweise würden alle 64 Teilnehmer der ersten DFB Pokalrunde jetzt schon feststehen - wenn am 23. Mai der Finaltag der Amateure, wie ursprünglich geplant, ausgetragen worden wäre. Doch was ist in Zeiten der Coronapandemie schon normal?

Finaltag der Amateure am 22. August

Immerhin hat man sich mittlerweile auf einen Nachholtermin geeinigt, die jeweiligen Sieger der Landespokalwettbewerbe sollen jetzt am 22. August ermittelt werden. Geplant ist erneut, dass die Finals in einer großen Live- Konferenz in der ARD übertragen werden. Ob bis dahin allerdings alle Finalisten der 21 Landesverbände feststehen, scheint längst noch nicht sicher.

Auf der Suche nach Terminen

Am weitesten ist man in Schleswig Holstein, hier stehen mit dem VfB Lübeck und dem Oberligisten SV Todesfelde beide Endspielteilnehmer fest. Im Saarland dagegen dürfte es eng werden, hier müssen sogar noch alle vier Viertelfinals gespielt werden, unter anderem auch mit dem Überraschungsteam aus der letzten Saison, dem 1.FC Saarbrücken. Gleiches gilt für den Württembergischen Fußballverband, wobei die Spiele hier zumindest terminiert sind:

1. Göppinger SV–TSG Balingen (1. August 2020, 15.30 Uhr)



FV Ravensburg–SSV Ulm 1846 (1. August 2020, 15.30 Uhr)



TSV Pfedelbach–FV Löchgau (1. August 2020, 17 Uhr)



VfB Stuttgart II–SG Sonnenh. Großaspach (5. August 2020, 18 Uhr)

Stand der Dinge in Baden und Südbaden

Im badischen Fußballverband steht mit dem Oberligisten FC Nöttingen immerhin bereits ein Finalist fest. Terminiert wurde auch schon das zweite Halbfinale, hier trifft der Landesligist ASC Neuenheim am Samstag, den 15. August um 18 Uhr auf den Favoriten SV Waldhof Mannheim. Gespielt wird, ohne Zuschauer, auf dem Sportcampus in Heidelberg. Schon früher die beiden Halbfinalspiele in Südbaden. Am 1. August trifft der VfR Stockach (Landesliga) auf den 1.FC Rielasingen-Arlen, der Oberligist schaffte vor drei Jahren den Sprung in die erste DFB Pokalrunde und konnte sich über das Traumlos Borussia Dortmund freuen (0:4). Das zweite Halbfinale in Südbaden bestreiten eine Woche später, am 8. August, der SC Lahr (Verbandsliga) und der SV Oberachern. Insgesamt dürfen sich maximal 500 Personen auf dem Sportgelände aufhalten, inclusive Spieler, Betreuer, Presse, Schiedsrichter, Funktionäre, Sponsoren und aller anderen Personen, die für die Austragung des Spieles notwendig sind. Die übrigen frei verfügbaren Karten gehen, das der Plan, je zur Hälfte an die beiden Vereine.

Waldalgesheim wartet auf den Finalgegner

Im Südwesten hatte sich der SV Alemannia Waldalgesheim am grünen Tisch für das Finale qualifiziert. Das Halbfinale bei der TuS Rüssingen wurde wegen eines tätlichen Angriffs gegen einen Schiedsrichterassistenten abgebrochen und zu Gunsten der Alemannia gewertet. Der Gegner der Waldalgesheimer steht noch nicht fest, im Halbfinale stehen sich im Stadtderby der Drittligist 1.FC Kaiserslautern und der SV Morlautern aus der Oberliga gegenüber. Zur Zeit wird intensiv nach einem Termin gesucht. "Wir stehen hier in intensiven Gesprächen mit den Vereinen und dem Innenministerium wegen eines Hygienekonzepts", sagt der Geschäftsführer des SWFV, Michael Monath im Interview mit SWR Sport.

Die Rheinland-pfälzische Landesregierung hatte erst am Dienstag angekündigt, die Corona- Auflagen zu lockern und so einen vernünftigen Trainingsbetrieb zu gewährleisten. Der SV Morlautern wird nach Auskunft von Trainer Daniel Graf am kommenden Mittwoch wieder ins Training einsteigen.

Noch zwei Halbfinals im Rheinland

Bleibt noch der Fußballverband Rheinland, auch hier werden noch Termine gesucht, und zwar für beide Halbfinalspiele. Der FC Blau- Weiß Karbach trifft auf die TuS Rot Weiß Koblenz, der FV Engers empfängt die Sportfreunde aus Eisbachtal.