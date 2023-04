per Mail teilen

Der VfB Stuttgart hat im Viertelfinale des DFB-Pokals mit 1:0 (0:0) beim 1. FC Nürnberg gewonnen und steht im Halbfinale. Für den neuen Trainer Sebastian Hoeneß ist es der perfekte Einstand.

Der VfB setzte sich nach einer ausgeglichenen und chancenarmen ersten Hälfte dank einer klaren Leistungssteigerung nach der Pause verdient durch.

Der eingewechselte Enzo Millot markierte in der 83. Minute nach feinem Pass von Hiroki Ito den Siegtreffer für die Schwaben - goldenes Händchen von Neu-Trainer Hoeneß.

Hoeneß hatte bei seinen Wechseln insgesamt gute Entscheidungen getroffen. In der 64. Minute brachte der 40-Jährige, der Bruno Labbadia als VfB-Trainer abgelöst hatte, Serhou Guirassy für Luca Pfeiffer ins Spiel. Mit dem Torjäger gewannen die Aktionen des VfB sofort an Wucht.

VfB-Trainer Hoeneß setzt auf Geschlossenheit

"Richtig gut" habe es sich angefühlt, wieder an der Seitenlinie zu stehen, sagte Hoeneß nach dem Spiel. "Natürlich fällt das leichter zu sagen, wenn man das Spiel auch gewonnen hat", sagte Hoeneß weiter. "Ein tolles Erlebnis, eine top Kulisse. Ich glaube, es waren 12.000 bis 15.000 VfB-Fans dabei. Das kannte ich in der Form noch nicht."

Die Unterstützung der Fans sei über das gesamte Spiel zu spüren gewesen, so Hoeneß. "Das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt Geschlossenheit von allen Beteiligten. Auch die Mannschaft habe ich sehr geschlossen erlebt. Und ein Einwechselspieler macht für uns das entscheidende Tor. Es sind alle dabei, es werden alle gebraucht. Und das muss der Weg sein", machte Hoeneß klar, worauf es für ihn in den kommenden Wochen im Abstiegskampf der Bundesliga ankommt.

VfB-Verteidiger Anton sieht verdienten Sieg

Hoeneß hatte eine über weite Strecken "stabile" VfB-Elf gesehen. Auch, wenn die erste Halbzeit noch etwas langsam gewesen sei. Der neue VfB-Trainer hatte in der Abwehr auf eine Dreierkette umgestellt. Gleichwohl wollte er so kurz nach seinem Debüt nicht zu viele Dinge ändern und die Spieler nicht mit zu viel neuem überladen.

Auch Waldemar Anton zeigte sich mit dem Auftritt des VfB zufrieden. "Wir hatten viel Kontrolle im Spiel", sagte der VfB-Abwehrchef im ARD-Interview. Mit einem neuen System sei es klar, dass nicht sofort alles hundertprozentig funktioniere. "Aber wir haben das gut gemacht. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir Torchancen kreiert. aus dem Spiel und über Standards. Ich denke, am Ende ist es ein verdienter 1:0-Sieg", so Anton weiter.

Partie startet mit Verspätung

Begonnen hatte das Duell um 18.30 Uhr, mit 30-minütiger Verspätung, nachdem Teile der 50.000 Zuschauer Probleme bei der Anfahrt gehabt hatten.

Hoeneß, der bis zum Sommer 2022 die TSG Hoffenheim trainiert hatte, saß bereits als vierter Trainer im vierten Pokalspiel der Saison auf der VfB-Bank. Zuvor hatten Pellegrino Matarazzo (1:0 bei Dynamo Dresden), Michael Wimmer (6:0 gegen Arminia Bielefeld) und Bruno Labbadia (2:1 beim SC Paderborn) die Schwaben zu Siegen geführt.

VfB in der Bundesliga in Bochum gefordert

Im Halbfinale stehen neben dem VfB noch Eintracht Frankfurt, der SC Freiburg und Titelverteidiger RB Leipzig. Die Auslosung findet am Ostersonntag in der ARD-Sportschau statt (19 Uhr).

Zu diesem Zeitpunkt werden die VfB-Profis gerade auf dem Platz stehen und im Abstiegskampf der Bundesliga um Punkte kämpfen. Um 17.30 Uhr wird die Partie des Tabellenletzten beim VfL Bochum angepfiffen.