Im Halbfinale des DFB-Pokals kommt es zur Final-Neuauflage der vergangenen Saison: Der SC Freiburg trifft auf RB Leipzig. Zudem empfängt der VfB Stuttgart das Team von Eintracht Frankfurt.

Freiburg gegen Leipzig sowie Stuttgart gegen Frankfurt - so lauten die Duelle im Halbfinale des DFB-Pokals. Gezogen wurden die Begegnungen in der "Sportschau" am Sonntag von Handball-Bundestrainer Alfred Gislason. Als Ziehungsleiter im Studio war Thomas Hitzlsperger. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart ist aktuell Botschafter für Vielfalt beim DFB.

Angesprochen auf das Los für den VfB Stuttgart sagte Hitzlsperger in der Sendung: "Die Saison war extrem schwierig bis hierher. Aber bis zum Pokal-Halbfinale ist genügend Zeit, noch besser zu werden. Auch emotional noch was draufzulegen. Heimspiel. Halbfinale DFB-Pokal. Da brennt die Hütte, das kann ich jetzt schon sagen."

Uli Stein: VfB "ist der vermeintlich leichteste Gegner"

Ebenfalls im Studio war Uli Stein, Torwart-Legende von Eintracht Frankfurt. Der 68-Jährige sagte direkt im Anschluss an die Auslosung: "Im Halbfinale ist es egal, welchen Gegner du bekommst. Man freut sich immer, dass man so weit gekommen ist. Aber ich muss auch sagen: Es ist der vermeintlich leichteste Gegner, den wir kriegen konnten." Das ließ der ehemalige VfB-Spieler und Funktionär Thomas Hitzlsperger nicht unbeantwortet: "Da würde ich dem Uli Stein leider widersprechen - es ist kein leichtes Los. Und ich hoffe, dass mich die alten Kollegen da nicht eines Besseren belehren."

SC Freiburg bekommt Chance zur Revanche gegen RB Leipzig

Für den SC Freiburg kommt es zum Pokal-Re-Match mit RB Leipzig. 2022 musste sich der Sport-Club im Finale des DFB-Pokals erst im Elfmeterschießen den Sachsen geschlagen geben. Nun treffen beide Mannschaften im Halbfinale aufeinander. "Ich habe kein Wunschlos, ich schaue mir die Auslosung auch nicht an. Ich nehme es, wie es kommt", hatte SC-Trainer Christian Streich laut Vereins-Homepage vor der Ziehung gesagt.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason sagte zum Los für Freiburg: "Ich glaube, das ist ein extrem starker Gegner und von daher wird das ein sehr enges Spiel. Auch weil sie (die Freiburger, Anm. d. Red.) jetzt sehr gut gespielt haben gegen die Bayern." Kurios: Wie schon gegen Bayern München spielt der SC Freiburg innerhalb von nur wenigen Tagen zweimal gegen den gleichen Gegner. Freiburg empfängt Leipzig zwei Mal zuhause - erst im Pokal, am Wochenende dann in der Bundesliga.

Die Halbfinals finden am 2. und 3. Mai statt, das Finale im Berliner Olympiastadion steigt am 3. Juni.