Schweigeminute, Trauerflor und deutliche Worte von DFB-Präsident Fritz Keller oder Stars wie Marco Reus, Antonio Rüdiger und Leon Goretzka. Erschüttert vom Terroranschlag von Hanau stellt sich der Fußball dem Hass und Rassismus entschieden entgegen.

Das Bundesliga-Wochenende steht ganz im Zeichen des Kampfes gegen rechts. DFB-Präsident Fritz Keller sagte am Samstag vor dem Bundesliga-Spiel SC Freiburg gegen Düsseldorf im ARD-Interview: "Es ist offensichtlich wieder an der Zeit, wo Menschen Feindbilder brauchen, um ihren Hass loszuwerden. Aber beim Fußball, im Stadion, beim Sport überhaupt haben Hass, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus keine Chance."

In den vergangenen Tagen hatten bereits einige Fußballprofis klar Stellung bezogen. "Kein Tor, kein Sieg, kein Titel im Fußball bedeutet mir so viel wie eine offene und friedliche Gesellschaft", sagte Borussia Dortmunds Kapitän Reus dem Nachrichtenportal "t-online.de". Bayern-Profi Leon Goretzka rief im "Spiegel" seine Profikollegen zum Mut auf, "den Mund aufzumachen". Rüdiger forderte Fans und Verbände angesichts der Rassismus-Vorfälle auch in deutschen Stadien entschlossener zu handeln. "Taten müssen folgen! Alles andere hilft nichts", sagte der Profi des englischen Spitzenklubs FC Chelsea im SID-Interview.

Rüdiger: "Mittäter, wenn du schweigst"

Auch die Vereine machen mobil gegen die latente Gefahr von rechts, auf ihren digitalen Kanälen - und auf den Plätzen. So werden eine Woche nach den rassistischen Beleidigungen eines Zuschauers gegen den Würzburger Spieler Leroy Kwadwo nahezu alle Drittligisten, die Schiedsrichter und Einlaufkinder unter dem Motto "Rote Karte dem Rassismus" in einheitlichen T-Shirts auflaufen. Da soll das Engagement aber nicht aufhören. "Ich will ganz bewusst dazu aufrufen, dass man gegen Leute, die sich rassistisch äußern, vorgeht", sagte Goretzka. Rüdiger schlägt in die gleiche Kerbe: "Leute, die daneben sitzen, müssen endlich aufstehen und solche Sachen melden. Man sagt ja: Mitgehangen, mitgefangen. So sehe ich das auch." Man sei "Mittäter, wenn du schweigst".

Sind Schweigeminuten noch wirksam?

Jan Rosenthal, der ehemalige Profi des SC Freiburg, hatte hingegen für eine andere Art des Gedenkens bei Fußball-Spielen plädiert. "Ich fände es deutlich sinnvoller, wenn statt einer Trauersymbolik kraftvolle Signale gesendet werden", sagte Rosenthal zu "t-online.de". Das könne ein gemeinsamer Gesang sein, "der zeitgleich und über alle Fangruppen hinweg lautstark durch alle Bundesliga-Stadien hallt - und damit die notwendige Energie versprüht, die es braucht, um geschlossen gegen Rassismus vorzugehen".

Zu den Schweigeminuten bei den Spielen am Wochenende in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sagte Rosenthal: "Der Grundgedanke dahinter ist natürlich nicht verkehrt - aber sowas wird nicht gerade wirkungsvoller von Mal zu Mal." "Im Gegenteil, es nutzt sich gewissermaßen ab, so doof es auch klingt. Und bezogen auf die gesellschaftlichen Grundprobleme an sich: Hat das jemals nachhaltig etwas bewirkt?"

Im hessischen Hanau hatte ein Mann am Mittwochabend neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Sechs weitere wurden laut Bundesanwaltschaft verletzt, einer davon schwer. Kurze Zeit später wurden der mutmaßliche Täter und seine Mutter ebenfalls erschossen in einer Wohnung gefunden.