Halbblind und Torhüter: Die besondere Geschichte von Onur Kinavli

Fußballspielen, das lässt sich Onur Kinavli aus Ostfildern nicht nehmen. Trotz gebrochenem Zeh zieht er sich die Torwarthandschuhe an. Was sagen die Ärzte dazu? "Ginge es nach den Ärzten, würde ich schon lange kein Fußball mehr spielen."

Doch der Reihe nach: Fußball hat der heute 38-Jährige bereits bei den Bambinis gespielt. Aber mit der Einschulung merken Onurs Eltern, dass irgendwas nicht stimmt. Der Gang zum Arzt bringt Klarheit. Die Diagnose: eine Netzhautspaltung im linken Auge. Während andere Kinder draußen spielen, muss Onur mit acht Jahren mehrfach unters Messer, verliert sein linkes Augenlicht. "Rechts habe ich die selbe Krankheit. Die Netzhaut löst sich ab und seit ich zehn Jahre alt bin, lebe ich einfach damit."

Netzhautspaltung (Retinoschisis) Die seltene, angeborene Form von Retinoschisis ist an das X-Chromosom gebunden und wird vererbt. Sie tritt ausschließlich bei Männern auf. Diese Form führt schon beim Kind zu starken Sehbehinderungen und kann bis zur Erblindung führen.

Die Liebe zum Fußball endet nie

Die Ärzte empfehlen Onur, auf Sport zu verzichten. Jede Erschütterung belastet die ohnehin bereits beschädigte Netzhaut und erhöht die Wahrscheinlichkeit vollständig zu erblinden: "Das war für mich schrecklich. Ich habe das nicht verstanden. Wieso darf ich kein Fußball mehr spielen?"

Wenn es sowieso nicht viel gibt, was du gerne machst und man dir den Fußball auch noch verbietet, ist das, als würde eine Welt zusammenbrechen.

Onur gibt nicht auf, kämpft sich zurück. Mit der Zeit fängt er an, seine Krankheit zu akzeptieren und damit umzugehen. Er trifft den Entschluss, wieder Fußball zu spielen und spricht mit seinen Eltern. Seit er 15 ist, steht er im Tor - halbblind.

Was bedeutet halbblind?

Onur sieht auf dem linken Auge nichts mehr, auf dem rechten noch mit 15 Prozent: "Ich kann die Menschen, aber keine Gesichtszüge erkennen." Auch mit der Tiefe hat Onur Probleme: "Das wird dann ziemlich unscharf. Wenn man das linke Auge schließt und das rechte etwas zusammenkneift - so in etwa sehe ich." Ein guter Torhüter braucht nicht zwingend zwei gesunde Augen. Er muss gut kommunizieren können. Schüsse auf sein Tor hält Onur durch Intuition und Reflex.

Vollstes Vertrauen für Onur

Onur ist ein starker Rückhalt für seine Mannschaft und das sehen auch seine Teamkollegen so. Einer von ihnen ist Thorsten Schmiederer. Die beiden kennen sich seit mehr als 26 Jahren. Gemeinsam gründeten sie 2004 den Hobby-Verein Betonspor Esslingen. Der Grund: Onurs Trainer setzten ihn nicht ein, aus Sorge, sein Zustand könnte sich verschlechtern. Mit ihrer Hobby-Mannschaft fingen Onur und Thorsten an, an Turnieren teilzunehme. 2010 gewannen sie sogar eine offizielle Meisterschaft des WFV. Noch heute kicken die beiden zusammen in ihrem Verein: "Wir fühlen uns absolut sicher mit ihm im Tor!"

Onur hält jeden zweiten Ball

Die Spezialität des Torhüters: Neun-Meter. Da hält Onur jeden zweiten Schuss. Aber wie macht er das? "Ich habe diesen siebten Sinn. Ich merke, wenn der Schütze anläuft, wo er hinschießt - und dann halte ich den Ball." So einfach ist das für Onur. Weil er auf dem linken Auge gehandicapt ist, probieren es seine Gegner immer wieder auf dieser Seite. Für ihn aber kein Problem.

Sportliche Unfälle gehören dazu

Ganz reibungslos läuft es dann aber auch nicht immer. Durch seine Sehbeeinträchtigung hat Onur schon die ein oder andere schmerzhafte Erfahrung auf dem Spielfeld gemacht: "Einmal habe ich meinen Mitspieler nicht gesehen und er hat mir gegen den Nacken getreten. Da war ich für 15 Sekunden weg." Ein weiteres Mal hat er den Ball ins Gesicht bekommen und war für einen kurzen Moment benommen.

Fußball als Lebenselixier

Als seine Frau vor fünf Jahren die Scheidung einreicht, ist Onur am Tiefpunkt und nimmt bis auf 135 Kilogramm Gewicht zu. Seine Mannschaft baut ihn auf und er nimmt wieder 50 Kilogramm ab. Jetzt steht er nicht nur selber auf dem Spielfeld, er trainiert auch die C-Junioren des TV Nellingen. Auf Fußball verzichten? Für Onur unvorstellbar: "Fußball ist mein Leben. Wenn ich spiele, wenn ich coache - da fühle ich Freiheit." Und wenn ihm diese Freiheit eines Tages sein verbliebenes Augenlicht kostet? "Dann habe ich wenigstens gelebt."