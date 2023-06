Dauerkarten: Teuerste Tickets in Mainz und beim VfB Stuttgart

In Mainz gibt es Komfort-Sitzplätze, in Hoffenheim das günstigste Stehplatz-Ticket: So viel kostet eine Dauerkarte bei den Bundesliga-Clubs im Südwesten.

In der Saison 2023/2024 spielen insgesamt fünf Mannschaften aus dem Südwesten in der Bundesliga: Der SC Freiburg, der 1. FSV Mainz 05, die TSG Hoffenheim, der VfB Stuttgart und der Sensations-Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Während bei den Mainzern und in Hoffenheim der freie Verkauf für Dauerkarten bereits begonnen hat, startet der Vorverkauf in Stuttgart und Heidenheim erst im Juli. SWR Sport gibt einen Überblick über die Kosten für Dauerkarten in der neuen Bundesliga-Spielzeit. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die genannten Preise auf Vollzahler ohne Ermäßigung.

Mainz 05: Teuerstes Ticket für gepolsterte Sitze

Beim 1. FSV Mainz 05 gibt es sieben reguläre Kategorien für Plätze im Stadion und eine Sonderkategorie. Diese nennt sich "Komfort". Bei den Komfortplätzen handelt es sich um gepolsterte Sitzplätze in den unteren Reihen der Blöcke B und D auf der Haupttribüne. Eine Dauerkarte für diese Kategorie kostet 999 Euro, also knapp 59 Euro pro Heimspiel. Der teuerste reguläre Sitzplatz ohne Polsterung liegt im Normalpreis bei 699 Euro, Mitglieder zahlen 57 Euro weniger. Die günstigste Stehplatzkarte kostet den 05-Fan 189 Euro für die gesamte Saison (rund 11 Euro pro Spiel).

Reguläre Ermäßigungen gibt es für Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner und Schwerbehinderte. Zusätzlich gibt es in allen Kategorien nochmal reduzierte Dauerkartenpreise für Jugendliche (13-18 Jahre), Kinder (7-12 Jahre) und Mitglieder. Kinder bis einschließlich sechs Jahre haben freien Eintritt, allerdings keinen Anspruch auf einen Sitzplatz. Einzig in der Komfort-Kategorie gibt es nur einen Normalpreis und keine Rabatte.

VfB Stuttgart: Mehr als 800 Euro in der Top-Kategorie

In der vergangenen Saison verkaufte der VfB Stuttgart knapp 30.000 Dauerkarten, für die kommende Saison rechnet der Verein mit einem ähnlichen Volumen. Seit 13. Juni bis zum 2. Juli können Dauerkarteninhaber ihre Tickets verlängern. Der Vorverkauf für Mitglieder startet am 11. Juli, einen freien Verkauf wird es nicht geben. Eine Dauerkarte für einen Sitzplatz auf der Haupttribüne Mitte kostet 804 Euro (ca. 47 Euro pro Spiel), Mitglieder erhalten 17 Euro Rabatt auf den Dauerkartenpreis. Eine Dauerkarte mit Ermäßigung zum Preis von 752,50 Euro gibt es für Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, Rentner ab 65 Jahre sowie Schwerbehinderte ab einem Grad von 50 Prozent.

In weiteren sechs Kategorien werden die Dauerkarten günstiger, so kostet ein Sitzplatz in der Kurve zwischen 360 und 465 Euro. Die preiswerteste Dauerkarte gibt es für einen Stehplatz in der Cannstatter Kurve, der Preis liegt bei 227,50 Euro (ca. 13,40 Euro pro Spiel). Damit hat der VfB Stuttgart die teuerste Stehplatz-Dauerkarte im Vergleich mit den anderen vier Bundesligisten aus dem Südwesten.

TSG Hoffenheim: Stehplatz für 8,82 Euro pro Spiel

Bei der TSG Hoffenheim gibt es im Bundesliga-Südwest-Vergleich die günstigste Stehplatz-Dauerkarte: Sie kostet 150 Euro - und damit 8,82 Euro pro Spiel. Ermäßigt liegt der Preis für die Dauerkarte sogar bei nur 135 Euro. Ermäßigungen bekommen Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner und Schwerbehinderte ab 50 Prozent. Dauerkarten für Kinder (bis einschließlich 14 Jahre) sind in allen sechs Kategorien der Arena nochmal günstiger, teilweise bis zu 50 Prozent auf den ermäßigten Preis. Als Beispiel: Die teuerste Dauerkarte in der Preiskategorie 1A kostet regulär 584 Euro, ermäßigt 556 Euro und für ein Kind 223 Euro.

Dauerkartenpreise Bundesliga 2023/2024

Dauerkartenpreise 2023/2024 Vorverkauf Teuerste Dauerkarte Günstigste Dauerkarte Mainz 05 freier Verkauf läuft 999 Euro (Komfort) 189 Euro (Vollzahler)

161 Euro (Mitglieder) TSG Hoffenheim seit 13. Juni für Mitglieder,

seit 16. Juni freier Verkauf 584 Euro (Vollzahler) 150 Euro (Vollzahler) VfB Stuttgart ab 11. Juli, 10:00 Uhr für Mitglieder, kein freier Verkauf 804 Euro (Vollzahler)

787 Euro (Mitglieder) 227,50 Euro (Vollzahler)

210,50 Euro (Mitglieder) 1. FC Heidenheim ab 3. Juli, 10:00 Uhr für Mitglieder und Dauerkarteninhaber,

freier Verkauf ab 24. Juli (sofern noch verfügbar) 455 Euro (Vollzahler)

400 Euro (Mitglieder) 165 Euro (Vollzahler)

110 Euro (Mitglieder) SC Freiburg noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht bekannt

1. FC Heidenheim: Maximal 9.000 Dauerkarten

Die Arena des 1. FC Heidenheim bietet Platz für 15.000 Zuschauer. Für die erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte wird der Verein seinen Fans maximal 9.000 Dauerkarten anbieten. So ermöglicht der FCH, dass auch Fans ohne Dauerkarte an einzelnen Spieltagen noch Tagestickets kaufen können.

Der Dauerkartenvorverkauf beginnt am 3. Juli, und zwar ausschließlich für bisherige Dauerkarteninhaber und FCH-Mitglieder. Die teuerste Sitzplatzkarte auf der Haupttribüne kostet 455 Euro (knapp 27 Euro pro Spiel), ermäßigt 415 Euro und für Mitglieder 410 Euro. Für Stehplatz-Dauerkarten liegt der Preis bei 165 Euro (ermäßigt 115 Euro, Mitglieder 110 Euro). Ermäßigungen gibt es für Schüler, Studenten, Rentner, Menschen mit Behinderung (ab 50 Prozent), Zivil- und Wehrdienstleistende. Neu eingeführt wurde die Ermäßigung für Förderpassinhaber der Stadt Heidenheim sowie Bürgergeldempfänger.

SC Freiburg: Informationen zum Dauerkartenverkauf kommen im Juli

Der SC Freiburg wird wie in der vergangenen Saison insgesamt 25.000 Dauerkarten vergeben. Alle Mitglieder können ihr Interesse an einer Dauerkarte bis einschließlich Dienstag, den 11. Juli 2023 per Online-Registrierung hinterlegen. Infos zu Kosten für die verschiedenen Kategorien gibt es noch nicht. "Alle detailierten Informationen zum exakten Ablauf, dem Zeitraum der Dauerkartenverlängerung sowie den Dauerkartenpreisen werden wir in einem gesonderten Mailing Anfang Juli 2023 versenden", schreibt der Verein auf seiner Webseite.