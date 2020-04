Noch ist die Saison in der 3. Liga nicht abgebrochen. Die Spekulationen, wie die Liga in der kommenden Saison aussieht, laufen auf Hochtouren. Kommt eine Zweiteilung? Ein Gedankenspiel.

Die Idee einer Aufteilung der 3. Liga in eine Nord- und Südstaffel existiert schon lange. Weil derzeit die Ungewissheit groß ist, wie es weiter geht und jeder Verein das Beste aus der Situation machen will, ist die Idee auf einmal brandaktuell. Zudem soll laut Fachmagazin 'kicker' ein Viertligist dem DFB ein ausgearbeitetes Konzept einer solchen Aufteilung vorgelegt haben.

Dauer 1:03 min Robin Dutt zur möglichen Spaltung der dritten Liga Robin Dutt im Gespräch mit SWR Sport zur möglichen Spaltung der dritten Liga.

Schon jetzt ist klar: Eine Lösung, mit der alle zufrieden sind, wird es ziemlich sicher nicht geben. Die Schwierigkeiten beginnen schon bei der Frage: Welche der zwanzig Drittliga-Teams sind dem Norden und welche dem Süden zuzuordnen? Momentan spielen deutlich mehr Vereine aus dem nördlichen Teil Deutschlands in der Liga. Wo wird die Grenze gezogen? Und wer kommt aus der vierten Liga dazu?

Aus den Regionalligen Südwest und Bayern bräuchte es zehn sogenannte Aufsteiger, zumindest wenn man dem Format mit 20 Mannschaften in der 3. Liga treu bleiben möchte. Wenn wir das voraussetzen, dann würden aus den Regionalligen Südwest und Bayern jeweils fünf Teams aufsteigen. Der FC-Astoria Walldorf könnte sich als derzeit Fünfter der Südwest-Staffel über den Aufstieg freuen. Der FSV Mainz 05 II auf Platz sechs und der Siebtplatzierte SSV Ulm würden unten bleiben.

Wenn weitere zehn Aufsteiger aus den restlichen drei Regionalligen dazu kämen, gäbe es also in diesem Gedankenspiel 40 Mannschaften im großen Feld der neuen 3. Liga. Erst dann könnte man erneut eine Linie auf der Landkarte ziehen, um eine gerechte Umstrukturierung zu garantieren. Verlierer wird es auch dann geben. Wenn ein Team aus einem östlichen Bundesland zum Beispiel dem Süden zugeordnet würde, während Nachbarn im Norden spielen.

Meinungen zur möglichen Zweiteilung

Robin Dutt betont, dass Geld nicht Hintergrund einer Ligaspaltung sein dürfe, vielmehr müssten Nachhaltigkeit und sportliche Wertigkeit als Entscheidungsträger fungieren. Ein Vorteil einer geteilten 3. Liga wäre laut dem Sportfunktionär, dass "viel mehr junge Spieler die Chance auf Spielzeit bekommen".

Der ehemalige Kaiserslauternspieler Florian Dick denkt zunächst an das Überleben aller Vereine: "Oberstes Ziel sollte es sein, so viele Vereine wie möglich, am besten alle, zu retten und ihre Existenz zu sichern, damit am Ende möglichst viele überleben. Ob das dann mit einer zweigleisigen 3. Liga, Geisterspielen oder Abbruch erreicht wird, damit werden sich die Experten auseinandersetzen."

Dauer 0:31 min Florian Dick "Möglichst viele Vereine retten" Der ehemalige FCK-Profi und neuer Praktikant Florian im Gespräch mit SWR Sport.

SV Waldhof Mannheims Geschäftsführer Markus Kompp meint hingegen, dass eine Zweiteilung der 3. Liga derzeit das falsche Diskussionsthema sei: "Das spielt absolut keine Rolle, weil so das aktuelle Problem nicht gelöst wird. Das ist einfach eine Idee, reingeworfen in einem falschen Moment."

Viele Drittligisten für Saisonabbruch - Waldhof Geschäftsführer Markus Kompp erklärt warumEinige Drittligisten haben sich heute für einen Saisonabbruch ausgesprochen. Der Waldhof würde aufsteigen. Geschäftsführer Markus Kompp erklärt im exklusiven Interview, warum es keine Alternativen zum Saisonabbruch gibt, die Gesundheit immer vor gehen muss und der Aufstieg zwar schön wäre, aber bei den Überlegungen nicht im Mittelpunkt stehen darf.Gepostet von SWR Sport am Freitag, 17. April 2020 SWR Sport, Facebook

Gewinner und Verlierer

Insgesamt würde eine Zweiteilung die 3. Liga sportlich sicher abwerten. Für die bisherigen Drittligisten hieße das unter anderem weniger Gewinn aus den bestehenden Medienverträgen. Diese müssten angepasst werden oder einzelne Clubs auf Geld verzichten. Profitieren würden die letzten vier Mannschaften der 3. Liga und die Regionalligisten, die einen Sprung nach oben machen. Das erklärt, warum ausgerechnet von einem Regionalligisten ein entsprechenden Konzept stammen soll.