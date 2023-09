FC 08 Villingen dementiert Gerücht: Daniel Caligiuri kein Spielertrainer

per Mail teilen

Der ehemalige SC-Freiburg-Profi Daniel Caligiuri als Trainer beim Oberligisten FC 08 Villingen? Er selbst und der Verein haben das Gerücht mittlerweile dementiert.

Daniel Caligiuri kann heute auf eine lange und erfolgreiche Fußball-Karriere zurückschauen. Für den SC Freiburg, den VfL Wolfsburg, den FC Schalke 04 und den FC Augsburg stand der 35-Jährige in insgesamt 372 Bundesligaspielen auf dem Feld, erzielte dabei 51 Tore und bereitete weitere 57 vor. Für Wolfsburg und Schalke spielte der Rechtsaußen sogar 14 Mal in der Champions-League. Mit den Niedersachsen gewann Caligiuri außerdem 2015 den DFB-Pokal, sein bisher größter Erfolg.

Daniel Caligiuri: Oberligatrainer in seiner Geburtsstadt?

Im Sommer gingen Caligiuri und der FC Augsburg nach drei Jahren getrennte Wege, seitdem ist der 35-Jährige vereinslos. Der in Villingen-Schwenningen geborene Fußballer hält sich seit Wochen beim FC 08 Villingen sowie dem Regionalligisten TSG Balingen fit. Nun wurde berichtet, Oberligist Villingen Caligiuri versuche ihn als Spielertrainer für sich zu gewinnen. Der Verein ist bereits seit Wochen auf Trainersuche, hat gegenüber dem SWR dieses Gerücht aber zurückgewiesen.

Caligiuri dementiert Bericht in seiner Instagram-Story

Spekulationen über ein mögliches Engagement als Spielertrainer des FC 08 Villingen setzte auch Caligiuri selbst einen Riegel vor. In seiner Instagram-Story schrieb der Fußballer: "Ich halte mich aktuell bei der TSG Balingen und dem FC Villingen fit. Vielen Dank dafür. Medienberichte über ein weiteres Engagement bei besagten Vereinen entsprechen nicht der Wahrheit."

Caligiuri machte in diesem Sommer mehrfach deutlich, dass er seine Karriere als Fußballprofi gerne fortsetzen möchte. Dem Kicker sagte der Rechtsfuß vor kurzem: "Ich bin total heiß darauf, mich nochmal zu beweisen und zwar bei einem Verein und an einem Standort, bei dem ich etwas bewegen und bewirken kann. Es geht mir nicht darum, an meine Karriere einfach noch eine weitere Runde dranzuhängen."