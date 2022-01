Coronawelle in der Bundesliga: Steht mehr als nur ein Spiel auf der Kippe?

Die Sorge, ob der nächste Bundesliga-Spieltag komplett gespielt werden kann, ist das Eine. Das Andere sind die Gefahren der zu frühen Rückkehr der Spieler. Ein Sportmediziner erklärt.

Eigentlich ist die Sachlage klar. Ein Spieler wird positiv getestet, hatte im besten Fall - wie jetzt oft nach den Weihnachtsferien - noch keinen Kontakt zu seiner Mannschaft und geht in Quarantäne bzw. häusliche Isolation. Wie lange hängt aktuell auch noch von der Virusvariante ab. Währenddessen wird dann schon eifrig gerechnet, welcher Spieler wann wieder für sein Team im Einsatz sein kann.

Unterschätzte Gefahr oder kalkuliertes Risiko?

Als in der Premier League Ex-Mainz-Trainer Thomas Tuchel nach dem Boxing-Day-Match seines FC Chelsea über die Belastung seiner zuvor an Corona erkrankten Spieler geschimpft hatte, erhielt er dafür viele Schulterklopfer: "Wir lassen Spieler direkt nach der Infektion 90 Minuten spielen, vielleicht haben wir einen großen Fehler gemacht, die Spieler nach nur ein oder zwei Trainingseinheiten einzusetzen", hatte Tuchel nach dem 3:1 Sieg gegen Aston Villa gesagt. Beide Teams hatten mehrere, jüngst genesene Spieler eingesetzt.

Es ist eine unterschätze Gefahr und ein unkalkulierbares Risiko, dass bei allem Leistungsdruck nicht in Kauf genommen werden sollte, warnt auch Professor Dr. Andreas Nieß, Leiter der Sportmedizin am Uniklinikum in Tübingen. "Bei so einer internistischen Krankheit ist man vielleicht weniger einsichtig, als z.B. bei einem Kreuzbandriss", bringt es Nieß auf den Punkt. Verbunden mit einer Notsituation im Kader könne dies zu einer verfrühten und gefährlichen Rückkehr auf den Platz führen.

Tipps auch für Thomas Tuchel

Tuchels Sorge war und ist berechtigt. Denn ob ein genesener Spieler auch wieder uneingeschränkt sporttauglich ist, hängt nicht allein von einem negativen Testergebnis nach der Erkrankung ab. Wie geht es dem Spieler wirklich? Das ist die entscheidende Frage. Dazu kommt immer die Frage nach den Symptomen und dem Verlauf. Bevor ein Spieler zurück ins Training geschickt oder im Spiel eingesetzt wird, ist also eine medizinische Beurteilung entscheidend, erklärt Nieß: "Um zu klären, ob es noch Organbeteiligungen gibt. Gibt es noch Probleme, die möglicherweise die Sporttauglichkeit einschränken?"

Wird all das ignoriert, kann es gefährlich werden. Und damit sind wir auch wieder bei der Sorge von Thomas Tuchel. "Wenn man frühzeitig zu viel belastet, stresst man das Immunsystem," führt Nieß weiter aus. Der Verlauf der Infektion verlängere sich möglicherweise, so wie man es auch schon bei anderen Infektionskrankheiten erlebt habe: "Man schneidet sich auf deutsch gesagt ins eigene Fleisch!"

Natürlich sei jeder Fall individuell zu betrachten, betont der Sportmediziner aus Tübingen immer wieder. Während die Einen glimpflich davon kommen, kann aber z.B. eine Vernarbung des Lungengewebes im schlimmsten Falle die Berufsunfähigkeit eines Ausdauersportlers bedeuten.

Umfangreiche Studie an der Uniklinik Tübingen

An der Uniklink Tübingen hat Nieß mit Kollegen schon früh die Folgen von Corona-Erkrankungen bei Sportlern unter die Lupe genommen, eine Studie dazu läuft seit dem Frühjahr 2020. Eine der Erkenntnisse betrifft dabei auch die psychische Gesundheit der Corona-erkrankten Sportler. Denn wenn der Körper eines gesunden und leistungsstarken Menschen plötzlich schlapp macht, kommt die Existenzangst dazu. "Es gibt durchaus Athleten, die länger betroffen sind und davon überrascht waren", berichtet Nieß. "Ein hoher Anteil der Leistungssportler ist dann in Sorge um die berufliche Zukunft, aber eben auch hinsichtlich der Gesundheit."