Die Mannschaft des Schweizer Fußball-Erstligisten FC Zürich musste sich in Quarantäne begeben. Beim Klub des ehemaligen VfB-Stuttgart-Profis Ludovic Magnin gibt es zehn bestätigte Corona-Infektionen.

Wie der Verein am Samstag bekannt gab, wurden sechs Spieler und drei Betreuer positiv auf das Corona-Virus getestet. Am Sonntag teilte Vereinspräsident Ancillo Canepa mit, dass auch er sich infiziert habe. "Ich war mit dem Mannschaftsbus unterwegs - nach Neuenburg und zurück nach Zürich. Deshalb habe auch ich mich in Quarantäne begeben und einen Corona-Test machen lassen." Das Testergebnis sei ihm am Sonntagnachmittag mitgeteilt worden. "Das Ergebnis ist positiv ausgefallen, obwohl ich keine Symptome aufweise und ich mich gut fühle. Gemäß Schutzkonzept habe ich mich jetzt in Isolation begeben und werde die weitere Entwicklung abwarten."

Zehn Tage Quarantäne

Auch die Mannschaft und der Trainerstab um Ludovic Magnin, Meisterspieler des VfB Stuttgart 2007, befinden sich in einer zehntägigen Quarantäne, die die kantonalen Behörden angeordnet haben. "Den infizierten Personen geht es gut und sie zeigen - Stand heute - keine oder nur geringfügige Symptome", hatte der Verein am Samstag mitgeteilt. Zürichs Abwehrspieler Mirlind Kryeziu (23) hatte zuerst "leichte Symptome" gezeigt. Die für Samstagabend zwischen Zürich und Sion angesetzte Partie in der Schweizer Super League wurde deshalb abgesagt. Auch das für Dienstagabend angesetzte Spiel beim FC Basel wird nicht stattfinden. Bis zum 17. Juli wird der FC Zürich definitiv nicht spielen.

Gesundheit steht im Vordergrund

Magnin sieht den Spitzenclub im Zusammenhang mit den positiven Tests in einer Vorbildrolle: "Wir stehen in der Öffentlichkeit und haben eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Nichts ist wichtiger als die Gesundheit." Eines habe aber dieser Fall auch wieder gezeigt: "Man darf sich aktuell vom Fußball nicht verrückt machen lassen. Wir sind privilegiert; es gibt viele andere Leute, denen es schlechter geht."