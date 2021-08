Die Vereine im Südwesten engagieren sich bei Impfaktionen der Fans. Beim Impfen der eigenen Spieler scheinen sie zurückhalter zu sein. Nur beim Karlsruher SC sind alle Profis und Betreuer durchgeimpft.

Da kommt der große FC Barcelona in die Arena, endlich dürfen mal wieder 25.000 Fans dabei sein - und dann lässt der VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende eine Rumpf-Mannschaft mit vorwiegend unbekannten Spielern antreten. Wie kann das sein? Die Erklärung: außergewöhnlich. Die Schwaben setzten - nach Rücksprache mit den Katalanen - sicherheitshalber nur vollständig geimpfte Profis ein. Nur acht der 16 Spieler im Kader kamen von den Profis. Das bedeutet: Etliche Spieler des VfB Stuttgart waren oder sind nicht durchgeimpft.



Mit Saša Kalajdžić, Tanguy Coulibaly und Nikolas Nartey waren drei Spieler positiv auf Corona getestet. Sie befinden sich in Quarantäne und werden auch das Pokalspiel am Samstag beim BFC Dynamo (15:30 Uhr) verpassen. Zwar unterstützt der VfB aktiv Impfaktionen für die Fans, wie rund um das Testspiel gegen Barcelona, Zahlen zum Impfstatus der Spieler will der Verein auf Anfrage von SWR Sport jedoch nicht nennen. Eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch an die Fans und an die eigenen Spieler sieht Trainer Pellegrino Matarazzo darin nicht. "Ich glaube, es ist nicht wichtig, hier eine Zahl auszudrücken", antwortet er auf die Frage, wie viele Profis denn geimpft seien. "Fakt ist: Wir sensibilisieren die Spieler, wie wichtig es sein kann, für den Verein, auch für die Mannschaft, sich impfen zu lassen. Aber am Ende ist es eine freie Entscheidung."

Keine konkreten Angaben zu geimpften Spielern

Auch die anderen Bundesligisten im Südwesten wollen keine konkreten Angaben zur Impf-Quote in ihren Teams machen. Die TSG 1899 Hoffenheim verweist darauf, dass die Impfempfehlung auf große Resonanz gestoßen sei. Cheftrainer Sebastian Hoeneß erklärte in der Sendung "SWR Sport BW": "Eine Anordnung gibt es nicht, dazu ist es ein zu sensibles Thema. Wir bewegen uns in einer Gruppe und haben kollektiv Verantwortung. Die knappe Mehrheit ist geimpft, aber ich kenne keine genaue Zahl." Ansonsten werde das Thema Impfung vom Verein vertraulich behandelt.

Genau darauf beruft sich auch der SC Freiburg. Natürlich werde auch hier eine Impfung befürwortet, eine Pflicht gebe es aber nicht. Wie viele Spieler geimpft seien, könne man nicht mitteilen. Beim FSV Mainz 05 haben Spieler und Teammitglieder ein Impfangebot erhalten. Die "allermeisten" seien jetzt auch geimpft, aber nicht alle, wie die "Allgemeine Zeitung" berichtet. Ähnliches gilt auch beim Drittligisten Waldhof Mannheim: "Der ein oder andere bei uns ist schon geimpft", meint Kapitän Marcel Seegert. Das primäre Gesprächsthema in der Kabine sei es aber nicht.

KSC: Spieler und Team komplett geimpft

Ganz anders klingt es beim Karlsruher SC. Beim Zweitligisten sind alle Spieler und Betreuer vollständig geimpft. Eine Pflicht habe es nicht gegeben, alle hätten sich freiwillig dafür entschieden. Grund dafür könnten die Erfahrungen aus der vergangenen Saison gewesen sein. Nach drei positiven Fällen in der Mannschaft musste das komplette Team für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Gemeinsames Training war nicht möglich - und das sieben Wochen vor Saisonende und zu einem Zeitpunkt, zu dem der KSC noch um den Aufstieg kämpfte.

Heidenheim: 17 Spieler mit komplettem Impfschutz

Ligakonkurrent 1. FC Heidenheim nannte auf SWR Sport-Anfrage ebenfalls Zahlen zum Impfschutz seiner Spieler. So seien in der Profi-Mannschaft aktuell (Stand 5.8.2021) 17 Spieler vollständig geimpft, bei sechs weiteren seien Erst- und Zweitimpfung erfolgt, aber noch nicht der vollständige Impfschutz eingetreten. Zwei Spieler gelten als genesen, zwei weitere seien ungeimpft. Ein Impfangebot hätten alle Spieler und Mitarbeitenden von Vereinsseite bekommen, es sei jedoch die "individuelle Entscheidung eines jeden Einzelnen", ob dies genutzt wird.

Diverse Impfaktionen der Vereine

Der KSC und der FCH appellieren auch an andere, sich impfen zu lassen. Die Karlsruher organisierten deswegen eine "Impfnacht", wo sich Impfwillige im Wildpark kostenlos ihre Dosis abholen konnten: "Als KSC möchten wir auch in der Corona-Pandemie Verantwortung übernehmen und unseren möglichen Teil zur Erhöhung der Impfquote in Deutschland beitragen. Nur so ist eine Rückkehr zur Normalität möglich (...)", sagt KSC-Geschäftsführer Michael Becker auf der Homepage des KSC.

Der 1. FC Heidenheim teilte mit, nach bereits zwei durchgeführten Impfaktionen vor Heimspielen im Juli auch bei dem bevorstehenden Zweitliga-Heimspiel gegen Hansa Rostock (15.8.) Impfwilligen die Möglichkeit zur Impfung einräumen zu wollen. Ähnliche Aktionen gab es auch von der TSG Hoffenheim, von Mainz 05 und in Stuttgart.