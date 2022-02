Chelsea-Co-Trainer Arno Michels im Porträt: "Da muss man sich schon kneifen"

Trier, Mainz, Dortmund, Paris, London. Bei den Co-Trainer-Stationen von Arno Michels ging es immer einen Schritt weiter nach oben. In Abu Dhabi kam jetzt ein weiterer Titel für den Rheinland-Pfälzer dazu: Er gewinnt an der Seite von Thomas Tuchel die Klub-WM mit dem FC Chelsea.

Wir erreichen Arno Michels am Telefon in seiner aktuellen Heimat London. Nach einer anstrengenden Woche in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der Tross des FC Chelsea wieder zurück auf der Insel. Im Gepäck eine weitere Trophäe. Das Team von Chefcoach Thomas Tuchel gewann in Abu Dhabi das Finale der Klub-WM gegen den brasilianischen Vertreter Palmeras Sao Paulo mit 2:1 nach Verlängerung - durch den Siegtreffer des deutschen Nationalspielers Kai Havertz.

Havertz schießt Chelsea zum Sieg bei der Klub-WM

Cheftrainer Thomas Tuchel kam erst zum Finale

Der Anteil der Co-Trainer am Erfolg des englischen Champions League-Siegers war in diesem Jahr durchaus etwas höher zu bewerten, denn Chefcoach Thomas Tuchel musste wegen einer Corona-Infektion zunächst passen und reiste erst zum Finale an. Doch Assistent Arno Michels relativiert im Interview mit SWR Sport gewohnt bescheiden: "Mein Co-Trainer-Kollege Zsolt Löw und ich hatten das ja zusammen übernommen. In der kompletten Vorbereitung hatten wir immer die Unterstützung von Thomas, der per Video zugeschaltet war und auch die Taktikbesprechungen übernommen hatte." Auch während des Halbfinales, das der FC Chelsea knapp mit 1:0 gegen Al-Hilal aus Saudi Arabien gewann, standen die beiden Co-Trainer immer in Kontakt mit ihren Chef in der Quarantäne in London.

Klub-WM: Unterschätzter Wettbewerb

Die Klub-WM für Vereinsmannschaften - als Vorläufer galt bis 2005 der Weltpokal - hat trotz des Erfolgs von Bayern München 2020 in Deutschland und auch in Europa nicht den Stellenwert wie beispielsweise in Südamerika. Was Arno Michels etwas verwundert: "Erst einmal dorthin zu kommen, das heißt die Champions League zu gewinnen, ist unglaublich schwer und etwas ganz besonderes. Und dann brauchst du dort auch zweimal 90 beziehungsweise 120 Minuten auf allerhöchstem Niveau, um dich da durchzusetzen", meint der Coach, der bereits seit 12 Jahren, seit den gemeinsamen Zeiten beim FSV Mainz 05, mit Thomas Tuchel zusammenarbeitet.

Wurzeln bei Eintracht Trier

Dass es Arno Michels irgendwann einmal in die Metropolen der Fußballwelt schaffen würde, hätte sich der gebürtige Trierer vor 20 Jahren nicht vorstellen können. Damals beendete der heute 54-Jährige seine aktive Karriere bei Eintracht Trier in der Regionalliga, um dann das Team von der Mosel als Assistent von Paul Linz in die zweite Liga zu führen. Nach einer weiteren Station unter Paul Linz bei LR Ahlen folgte das einzige Engagement als Chefcoach - in der Nähe der Heimat beim unterklassigen SV Morbach. Dann machte Arno Michels 2006 die wohl entscheidende Bekanntschaft: In der Ausbildung zum Fußballlehrer lernte er Thomas Tuchel kennen, der damals noch in Augsburg tätig war. Der Rest ist bekannt. Tuchel wechselte nach Mainz, wurde dort vom U19 zum Bundesliga-Trainer befördert und holte Michels im August 2009 zu den 05ern.

Mosel, Rhein, Emscher, Seine, Themse

Seitdem sind die beiden arbeitstechnisch unzertrennlich. Vom Rhein in Mainz ging es weiter an die Emscher nach Dortmund, danach folgte Paris an der Seine und jetzt also die Themse in London. Ein auch für Arno Michels unglaublicher Trip durch Deutschland und Europa: "Es ist schon verrückt - und eigentlich ist es immer besser geworden. In Trier die ersten Erfahrungen mit der zweiten Bundesliga, dann die erste Liga mit einer sehr erfolgreichen Zeit in Mainz. In Dortmund konnten wir sogar um die Meisterschaft mitspielen und wurden Pokalsieger. Dann Paris, einen Titelfavoriten in einem anderen Land zu trainieren und jetzt mit Chelsea in London mit einem absoluten Topklub die Champions League und die Klub-WM zu gewinnen. Da muss man sich manchmal schon kneifen".

Die Familie als Rückhalt für Arno Michels

Auf all seinen illustren Stationen wurde Arno Michels stets von seiner Familie begleitet. "Wir haben das immer sehr gut hinbekommen. Gerade meine Frau hat da viel investiert, dass die beiden Jungs sich wohlfühlen. Wir haben auch immer viel Wert darauf gelegt als Familie in einer fremden Stadt zusammen zu leben." Die Zwillinge der Familie Michels leben mittlerweile in Köln und studieren Sportmanagement, sind aber regelmäßig auf Elternbesuch in London.

Back to the roots

Bei allen Stationen und Erfolgen in der großen, weiten Fußballwelt - eines vermisst der inzwischen weit gereiste Arno Michels dennoch: "Auch wenn ich das große Glück habe, den absoluten Spitzenfußball zu erleben, manchmal habe ich richtig Lust, mir ohne Druck ein Amateurspiel anzuschauen. Das werde ich in Zukunft bei einem der nächsten Heimatbesuche an die Mosel auf jeden Fall machen."