Im Halbfinale der Champions League zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain stehen sich zwei deutsche Trainer gegenüber: Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel. Die Bilanz gegeneinander spricht für den Ex-Mainzer Tuchel.

Wenn am Dienstagabend (21:00 Uhr) RB Leipzig und Paris St. Germain im Halbfinale der Champions League aufeinandertreffen, stehen sich Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel zum vierten Mal in einem Trainer-Duell gegenüber. In der Bundesliga kam es zwischen Februar 2016 und Mai 2017 zu bislang drei Begegnungen, als Nagelsmann noch 1899 Hoffenheim und Tuchel Borussia Dortmund betreute. Der heutige RB-Coach Nagelsmann ist gegen Tuchel noch ohne Sieg. In den bisherigen Spielen ging zweimal Thomas Tuchel als Sieger aus dem Stadion, eine Partie endete mit einem Unentschieden.

Bilanz: Nagelsmann vs. Tuchel 28.02.16

Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim 3:1

16.12.16

1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:2

06.05.17

Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim 2:1

Premiere für Nagelsmann und Tuchel

Für Julian Nagelsmann ist das Erreichen des Champions-League-Halbfinals mit RB Leipzig einer der größten Erfolge seiner noch jungen Trainer-Laufbahn, wenn nicht sogar der größte. Für den 33-Jährigen, der von 2016 bis 2019 die TSG Hoffenheim coachte, ist die Runde der letzten Vier in der Königsklasse Neuland. Genauso für den gesamten Verein RB Leipzig, der überhaupt erst zum zweiten Mal nach 2017/2018 in der Champions League spielt.

Für Thomas Tuchel, der in seiner Trainer-Karriere bereits für die Jugend des VfB Stuttgart, den Nachwuchs beim FC Augsburg, den 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund aktiv war, ist es ebenfalls der erste Auftritt im Halbfinale der Champions League. In der Saison 2016/2017 schied Tuchel mit Borussia Dortmund im Viertelfinale gegen die AS Monaco aus, 2018/2019 mit PSG im Achtelfinale gegen Manchester United.

Mindestens ein deutscher Trainer im Finale

Eines ist in jedem Fall klar: Am 23. August wird mindestens ein deutscher Trainer im Finale der Champions League stehen. Und mit FC-Bayern-Trainer Hansi Flick könnte sogar ein weiterer deutscher Trainer mit Südwest-Vergangenheit ins Endspiel einziehen. Der in Heidelberg geborene und in Bammental beheimatete Flick kämpft am Mittwoch (21:00 Uhr) gegen Olympique Lyon um den Einzug ins Finale der Königsklasse.