Mannheimer Familie drückt Calhanoglu im Champions-League-Finale die Daumen

Am Samstag (21 Uhr) steigt in Istanbul das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand. Für die Italiener mit dabei: der gebürtige Mannheimer Hakan Calhanoglu. Die Familie des 29-Jährigen ist schon jetzt im Ausnahmezustand.

"Das ist ein absolutes Highlight", sagt Mohammed Calhanoglu einen Tag vor dem Champions-League-Finale in Istanbul. Sein Bruder Hakan spielt bei Inter Mailand und kämpft am Samstag (21 Uhr) gegen Manchester City um den Henkelpott.

"Die komplette Familie" wird live im Stadion dabei sein, kündigt Mohammed im SWR-Interivew an. "Hakan hat die Karten besorgt. Keiner sollte das Spiel verpassen", so der stolze Bruder weiter.

Calhanoglu mit Inter Mailand gegen Manchester City in der Außenseiterrolle

Aktuell halte sich die Nervosität bei Familie Calhanoglu in Mannheim noch in Grenzen, spätestens in der Nähe des Stadions sollte sich das aber ändern.

Gegen das Starensemble von Pep Guardiola geht Inter Mailand allerdings als Underdog ins Finale. "ManCity ist eine Mannschaft mit vielen guten Einzelspielern", sagt Mohammed, "deswegen ist Mailand nicht unbedingt der Favorit." Das Team seines Bruders sei aber sehr zweikampf- und laufstark. Deshalb hofft Calhanoglu auf ein gutes Spiel und tippt auf einen 2:1-Sieg für Inter Mailand.

Über Waldhof Mannheim und den KSC ins Champions-League-Finale

Dabei helfen sollen auch Calhanoglus "Kreativität und seine Schusstechnik". Die stellte der heute 29-Jährige einst in Mannheim unter Beweis. In seiner Heimatstadt lernte er das Kicken und war Jugendspieler beim SV Waldhof. Beim Karlsruher SC avancierte Calhanoglu dann zum Profi und landete über Stationen beim HSV, Bayer Leverkusen und AC Mailand 2021 letztlich bei Inter.

Hakan Calhanoglu feiert 2013 mit dem KSC den Aufstieg in die 2. Bundesliga. IMAGO IMAGO / Stockhoff

Nun greift Calhanoglu mit dem italienischen Pokalsieger nach der europäischen Fußballkrone. Für Inter Mailand wäre es nach 2010 der zweite Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte. Für den türkischen Nationalspieler wäre es der bislang größte Erfolg seiner Karriere.

Den würde dann auch seine Familie ausgiebig feiern. "Wir stürmen schon den Platz, wenn die das gewinnen", kündigt Mohammed schmunzelnd an. "Und nach dem Saisonende denke ich schon, dass er sich mal für ein paar Tage in Mannheim blicken lässt." Dann wolle Mohammed für seinen Bruder einen Abend in der Soccerhalle organisieren - in Mannheim, wo Calhanoglu einst das Kicken lernte.