Fußballoberligist FV Ravensburg hat im WFV-Pokal gegen den Drittligisten SSV Ulm mit 0:3 verloren. Zwischenfälle rund um das Derby gab es nicht.

Im württembergischen Landespokal hat der FV Ravensburg am Mittwochabend vor heimischer Kulisse und rund 850 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 0:3 gegen den SSV Ulm verloren. Bereits in der ersten Halbzeit konnte der Drittligist zwei Tore erzielen. Der Oberligist aus Ravensburg zeigte sich in der zweiten Hälfte verbessert, kassierte dann aber ein Elfmetertor. Der SSV Ulm zog so ungefährdet in das Achtelfinale des WFV-Pokals ein. Dort trifft das Team Anfang November auf die Sportfreunde Schwendi (Kreis Biberach).

Keine Zwischenfälle beim Risikospiel

Das Spiel galt laut Beobachtern als Risikospiel, weil die Fan-Gruppen der beiden Teams in der Vergangenheit immer wieder aneinander geraten waren. In den zurückliegenden Jahren gab es bei Spielen zwischen Ravensburg und Ulm immer wieder Randale. Die Ravensburger Polizei war deswegen am Mittwoch mit mehr Polizisten im und rund um das Stadion im Einsatz als sonst. Zusätzliche Unterstützung kam aus Ulm und vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen. Zu Zwischenfällen kam es nach Angaben der Polizei kurz nach dem Spiel aber nicht.

Gebannt verfolgen die Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel in Ravensburg. SWR Wolfgang Wanner

Lange Tradition beim WFV-Pokal

Der WFV-Pokal ist der Verbandspokal des 1951 gegründeten Württembergischen Fußball-Verbands. Der Fußballwettbewerb wird im Männerfußballbereich seit 1950 und im Frauenfußball seit 1977 ausgetragen.

Hegauer FV verlieren gegen Bundesligisten deutlich

Im DFB-Pokal der Frauen haben die Fußballerinnen des Oberligisten Hegauer FV (Kreis Konstanz) am Mittwochabend den Bundesligisten Eintracht Frankfurt empfangen. Die Partie endete mit 0:8 für die Frankfurterinnen, die vor allem in der zweiten Halbzeit den Klassenunterschied deutlich machten. Schon im Vorfeld der zweiten DFB-Pokalrunde war aber von einem Fest für den Frauenfußball in der Region Bodensee-Oberschwaben. In der ersten Runde hatte der Hegauer FC mit 6:2 Sieg gegen den Landesligisten Chemnitzer FC gewonnen.