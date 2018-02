Beim 1:0 Erfolg in Augsburg hat der VfB im zwölften Auswärtsspiel den ersten Auswärtssieg der Saison geholt. Stuttgart ist auch im dritten Spiel unter Tayfun Korkut ungeschlagen.

Eigentlich könnte sich VfB-Trainer Tayfun Korkut jetzt mal ordentlich selbst auf die Schulter klopfen. Oder wie Fußballer es so gerne machen, mit der Faust aufs Herz. Frei nach dem Motto: seht her ihr alle, ich kann es! Nach dem heftigen Shitstorm nach seiner Verpflichtung würde ihm das wahrscheinlich kaum einer verübeln. Aber das ist nicht Tayfun Korkut. So wenig, wie er nach seiner Vorstellung auf die teilweise unter die Gürtellinie gehende Kritik eingegangen ist, so wenig interessiert ihn jetzt "seine" Bilanz. Typisch Korkut ging seine Analyse nach dem Erfolg in Augsburg so los: "Ein großes Kompliment an unsere Mannschaft..!"

Mutig und ideenreich

Eine Stunde nachdem Korkut als neuer VfB-Trainer feststand waren in den sozialen Medien schon tausende Kommentare zu lesen: das Urteil war gelinde gesagt vernichtend. Nur eine gute Stunde nach dem 1:0 in Augsburg die Rolle rückwärts: z.B. in Form einer Entschuldigung auf einer VfB-Fan-Facebook Seite: "Im Namen aller VfB Fans ein dickes SORRY, dass Du so beschimpft wurdest!" Fakt ist: Korkut hat mit mutigen Ideen Erfolg. Er hatte Mut, die Doppelspitze Mario Gomez und Daniel Ginczek von Anfang an ran zu lassen. Er nutzt die Flexibilität eines Christian Gentners. Er hat Neuzugang Erik Thommy reingeworfen. Und in Augsburg hat er Innenverteidiger Holger Badstuber einfach mal ins defensive Mittelfeld vorgezogen. Ungewöhnlich sind solche Maßnahmen fürKorkut nicht: in Hannover hatte er einst einen gewissen Lars Stindl von der Abräumerrolle in die Offensive umsortiert - Stindl wurde in dieser Rolle Nationalspieler.

"Keine Zeit zum Ausruhen!"

Als Korkut in Augsburg der Mannschaft Lob zollte, als er seine Analyse eigentlich schon abgehakt hatte, da musste er irgendwann auf Bohren der Journalisten das Offensichtliche benennen: dass immer "zwei Parts" dazu gehören. Eine Mannschaft, die auf dem Platz Ideen umsetzt, aber eben auch ein Trainerteam mit diesen Ideen. "Dass es funktioniert sollte uns positiv stimmen, aber es wird auch in der Zukunft nicht immer alles funktionieren." Die Vorsicht kommt vom Blick auf die Tabelle. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 ist mit vier Punkten weiter knapp! Und deshalb sind sie eben auch da, die Worte, die ein Tayfun Korkut schon früh gelernt hat als Trainer, diese Abstiegskampf-üblichen Sätze wie "es ist wichtig, dass wir dran bleiben" oder "keine Zeit zum Ausruhen". Damit das keine hohlen Phrasen bleiben arbeitet Korkut akribisch und unbeeindruckt weiter. Bislang gibt ihm der Erfolg recht.