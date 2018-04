Timo Baumgartl hat in seiner Karriere schon auf vielen Positionen gespielt. Beim VfB Stuttgart ist er als Außenverteidiger nicht mehr wegzudenken - Ein Experiment was sich gelohnt hat.

Timo Baumgartl spielte gegen Werder Bremen zum ersten Mal in der Bundesliga rechter Verteidiger. Nach der Verletzung von Andreas Beck im Spiel gegen Hannover (Teilruptur des Kreuzbandes) drückt nämlich genau dort der Schuh. Das Experiment Timo Baumgartl auf die defensive Außenbahn zu stellen gilt als geglückt. Trainer Tayfun Korkut bleibt pragmatisch: "Timo hat das ordentlich gemacht."

Programm-Tipp Timo Baumgartl ist live zu Gast bei "Sport im Dritten" im SWR Fernsehen BW am 29.04.2018 ab 21.45 Uhr.

So gilt es als wahrscheinlich, dass Baumgartl auch in den restlichen drei Spielen auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kommt. "Viel mehr Optionen haben wir ohnehin nicht",so Korkut. Der 22-jährige Maichinger hat in seiner Karriere schon auf vielen Positionen gespielt. In der Jugend beim GSV Maichingen hat er im Sturm gewirbelt. 2011 kam er nach der Zwischenstation Reutlingen ins Jugendinternat des VfB Stuttgart. Dort wurde er zum Innenverteidiger umgeschult, spielte aber auch auf der Sechser-Position vor der Abwehr.

Baumgartl fokussiert und diszipliniert

Vor Stress fürchtet sich Baumgartl übrigens nicht. Er ist sehr fokussiert und diszipliniert. Schon als Kind wusste er, wo die Reise hingehen soll. Seine Mutter Michaela war eine erfolgreiche Handballnationalspielerin beim VFL Sindelfingen. “Ich war oft in der Sommerhofenhalle mit dabei. In der Pause der Handballspiele durfte ich immer mit den größeren Kindern mitkicken. Das hat Spaß gemacht. Handball war nie mein Ding", so Timo Baumgartl.

Und so machte sich der Frühberufene voller Ehrgeiz auf in die Landeshauptstadt. Dieser Weg hat sich gelohnt. Bereits in der Saison 2012/13 wurde Timo Baumgartl Deutscher Meister mit den B-Junioren. Noch als A-Jugendlicher gab er sein Profidebut in der 2. Mannschaft. Es war der 21. Spieltag in der Saison 2013/14 gegen Borussia Dortmund II. Am 29. Juni 2014 unterschrieb der 1,89 Meter große Athlet seinen ersten Lizenzspielervertrag.

Nur gut ein Jahr später unterzeichnete Baumgartl einen neuen Vertrag beim VfB Stuttgart, der ihn bis 2020 an den Verein bindet. An diesem Samstag in Leverkusen sieht man den 22-jährigen wohl wieder auf der Position von Andreas Beck. Dann heißt es wieder: "Der Lange für Außen."