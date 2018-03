Wie sieht die Zukunft von Holger Badstuber aus? Der Vertrag des Innenverteidigers beim VfB Stuttgart läuft im Sommer aus. Nun hat sich er ehemalige Nationalspieler geäußert.

Doch der Leistungsträger des VfB wollte sich nicht in die Karten schauen lassen. "Wir wissen nicht, was zum Ende der Saison ist", sagte Badstuber auf einem Pressetermin. "Wir sind hungrig, wir wollen unsere Serie ausbauen und eine möglichst gute Platzierung erreichen. Um meine Person wird man sich dann schon rechtzeitig kümmern." Und weiter: "Das ist alles offen. Es ist alles ziemlich schnellebig. Es kann alles passieren."

Dauer 00:44 min Badstuber zu seiner Zukunft Holger Badstuber spricht über seine Ziele mit dem VfB Stuttgart und seine Zukunftspläne.

Auch das Ausland eine Option

Der Verteidiger erneuerte seine Aussage, zukünftig wieder in der Champions League spielen zu wollen. "Das ist das, was ich anstrebe, das ist logisch. Ich habe das schon mal - häufig - erfahren dürfen. Das ist mein Ziel, nach wie vor." Zur Frage, ob auch das Ausland eine Option für Bastuber sei, antwortete der ehemalige Nationalspieler: "Ich will kicken, egal wo. Reizen tut mich viel, ein guter Platz, ein Ball und Kollegen, die gewinnen wollen! Die Temperatur ist weniger wichtig."

Bald Gespräche mit Reschke

Badstuber kündigte an, in "naher Zukunft" mit VfB-Sportvorstand Michael Reschke reden zu wollen. Dabei gehe es auch um die Perspektiven in Stuttgart. "Was ist der Plan des VfB, wie wollen sie ihre Ziele weiter erreichen", sagte Badstuber.

Beim "Unternehmen Klassenerhalt" sieht sich Badstuber mit dem VfB auf einem guten Weg. Nach zuletzt 17 Punkten aus sieben Spielen unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut will der Innenverteidiger möglichst rasch Klarheit. "Wir wollen den Klassenerhalt so schnell wie möglich auch rechnerisch sichern", so Badstuber.

Dauer 00:42 min Badstuber zu Klassenerhalt Der Verteidiger des VfB Stuttgart will möglichst rasch Klarheit im Absteigskampf der Bundesliga.

Großer Abstand nach unten

Der VfB liegt nach der imposanten Serie aktuell mit 37 Punkten auf Rang acht. Der Abstand zum Relegationsrang 16 beträgt bei sieben noch ausstehenden Spielen bereits zwölf Punkte.

Badstuber war vor der Saison vom FC Bayern zu den Schwaben gewechselt. Bislang absolvierte er 20 Bundesliga-Spiele für Stuttgart, in denen er zwei Tore erzielte. Sein Ein-Jahres-Vertrag läuft im Sommer aus.