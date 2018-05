per Mail teilen

Der VfB Stuttgart biegt auf die Zielgeraden der Saison ein. Im letzten Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) geht es für beide Südwestklubs am 33. Spieltag um einen europäischen Startplatz.

Sieben Siege, vier Unentschieden, eine Niederlage und zudem in der Stuttgarter Arena seit Ende Januar ungeschlagen. Die Bilanz des VfB unter Trainer Tayfun Korkut ist beeindruckend. Zwei Spieltage vor Schluss haben die Schwaben den Klassenerhalt längst sicher und dürfen nun sogar noch mit einem Auge auf Europa schielen.

Wer Korkut aber bisher als VfB-Trainer erlebt hat weiß, dass dem Türken der Titel des "akribischen Arbeiters" besser steht als der des "traumwandlerischen Gedankenspinners". Der ehemalige U-17-Coach der TSG Hoffenheim ist Realist, bleibt sich und seiner Devise treu und will von Europa (noch) nichts wissen. Klar formuliertes Ziel bleibt es daher lediglich, auch in seiner siebten Partie vor heimischer Kulisse zu punkten. Chancenlos sind die Schwaben nicht, wenngleich die Gäste aus Hoffenheim derzeit selbst mit aller Macht für ihre Teilnahme am internationalen Geschäft kämpfen.

Was wäre wenn?

Damit es mit der Qualifikation für Europa für den VfB klappt, braucht es allerdings ein kleines Fußball-Wunder: Nach dem Heimspiel gegen die Kraichgauer reisen die Schwaben zum Rekordmeister nach München. Schwer vorstellbar, dass sich die Bayern ihre Meisterparty im eigenen Stadion durch den VfB vermiesen lassen.

Auch tabellarisch wird es nicht einfach, war doch so lange der Klassenerhalt das ausgerufene Ziel: Mit 45 Punkten grüßt der VfB derzeit vom achten Tabellenplatz, nur einen Punkt hinter Eintracht Frankfurt. Sollte der Pokalfinalist aus Hessen jedoch noch auf Platz sechs rutschen, würde sich auch der siebte Rang für die Europa League qualifizieren. Auf Platz sechs sind es aus VfB-Sicht wiederum nur zwei Punkte. Dort steht aktuell RB Leipzig, das ebenfalls noch um die Teilnahme am internationalen Geschäft kämpft.

Begegnung auf Augenhöhe

Das Heimspiel gegen Hoffenheim ist das Aufeinandertreffen zweier enorm formstarker Klubs. Der VfB liegt in der Rückrundentabelle auf Platz zwei, die TSG auf Rang fünf. Außerdem ist die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann seit nunmehr neun Spielen ungeschlagen, so lange wie kein anderes Team.

VfB-Trainer Tayfun Korkut geht trotz dieses gegnerischen Laufes sorgenfrei in das Spiel und will der TSG "auf Augenhöhe begegnen". Mit von der Partie wird auch wieder Timo Baumgartl sein, der den verletzten Andreas Beck erneut auf der rechten Verteidigerposition vertritt. Dort spielt indes auch ein gewisser Kevin Mbabu von den Young Boys Bern, der wie Borna Sosa (Dynamo Zagreb) ins Blickfeld der Schwaben geraten ist. Womöglich spielen beide ja bereits nächste Saison mit dem VfB international. Korkut hielt sich indes zu möglichen Transfers bedeckt.