Je ein Tor gegen Wolfsburg und Augsburg, Je zwei Buden gegen Köln und Freiburg - in nur zehn Spielen für den VfB Stuttgart ballerte sich Mario Gomez zum Top-Torjäger der Schwaben.

Nach dem 2:1 Auswärtssieg des VfB Stuttgart beim SC Freiburg steht der VfB nach dem 27. Spieltag auf einem komfortablen achten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 ist auf stolze zwölf Punkte angewachsen. Mitverantwortlich für den Aufschwung der Schwaben ist Mario Gomez. Im Gespräch mit dem SWR äußert sich der Stürmer über den Vater des Erfolgs, seine Tore und den möglichen Klassenerhalt.

SWRsport: Welche Rolle spielt Trainer Tayfun Korkut?

Mario Gomez: Nach sieben Spielen ohne Niederlage mit fünf Siegen: Es ist Wahnsinn, dass wir in diesen Spielen mit dem Trainer so viele Punkte gesammelt haben. Das ist sicherlich ein ganz großer Verdienst von ihm. Diese Ruhe und Gelassenheit, die er vom ersten Tag an auf die Mannschaft ausgestrahlt hat, die haben wir mittlerweile auf dem Platz. Das ist das A und O im Abstiegskampf. Professioneller Leistungssport ist Druck, Du musst gewinnen. Es steht wahnsinnig viel auf dem Spiel für so einen Verein wie den VfB, wenn wir gegen den Abstieg spielen. Da ist die Erleichterung natürlich riesig, wenn Du einen Riesen-Schritt Richtung Nichtabstieg gemacht hast.

Dauer 00:18 min Repo the return of the Tor-Torero Mit seinen zwei Toren hat Mario Gomez (hier im Duell mit Alexander Schwolow) den VfB Stuttgart zum Sieg gegen den SC Freiburg geschossen.

Bei Ihnen läuft es auch: Sechs Tore alle auswärts. Die Fans würden sich sicher auch über Tore in der Stuttgarter Arena freuen. Wann kommen die?

Es ist alles o.k. Ich muss auch gar keins schießen. Ich bin nach Stuttgart gekommen, um zu helfen, dass wir nicht absteigen. Und jetzt sind wir auf einem guten Weg. Und das ist das, was für mich zählt. Und am Ende des Tages bin ich Stürmer; und wir Stürmer spielen um Tore zu schießen. Aber wann die Tore fallen, wo und wie, ist mir eigentlich völlig egal. Ob ich jetzt noch vier Tore auswärts schieße und keines zuhause, ist mir vollkommen wurscht.

Mit Blick auf die Tabelle: Mit 37 Punkten ist der Abstand nach unten sehr groß. Man kann befreit aufspielen, auch ein bisschen nach oben schielen?

Lassen Sie uns bei den 40 Punkten bleiben, die geben mehr Ruhe. Wir haben jetzt einen Superlauf, und wir haben jetzt nicht vor das Fußballspielen einzustellen. Wir werden versuchen, unsere Serie auszubauen und wenn wir das tun, werden wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

Das Interview führte Martin Thiel