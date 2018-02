per Mail teilen

Unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut brennt der VfB Stuttgart kein Spektakel ab, spielt aber brutal effizient. Vier Spiele, jeweils ein erzielter Treffer und zehn Punkte - so die beeindruckenden Zahlen, die den jüngsten Aufwärtstrend belegen.

Weil der VfB gleichzeitig nur einen Treffer kassierte, steht der Aufsteiger dank des Zwischenspurts unter Korkut auf Rang zwölf und darfm sich berechtigte Hoffnung auf einen frühzeitigen Klassenerhalt machen. Mit nun 30 Punkten haben die Schwaben den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf sechs Zähler erhöht. Der Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen beträgt sogar schon 13 Punkte.

Eine Serie wie zuletzt 2009

Zuletzt gab es drei 1:0-Siege in Serie (gegen Borussia Mönchengladbach, den FC Augsburg und Eintracht Frankfurt). Drei Erfolge nacheinander ohne Gegentor hatte es zuletzt 2009 gegeben.

Korkut-Sprechchöre sind allerdings im Stuttgarter Stadion noch nicht zu hören. Von Teilen der Fans nach seinen eher unglücklichen Engagements bei Bayer Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern äußerst unfreundlich empfangen, müssen die Anhänger nun aber anerkennen, dass der gebürtige Stuttgarter ihre Mannschaft zurück zum Erfolg geführt hat. Gelungen ist ihm das mit ein paar einfachen Kniffen, die Wirkung zeigen.

Pavard und Baumgartl kaum zu überwinden

Statt der Fünferkette seines Vorgängers Hannes Wolf lässt er seine Mannschaft stets mit einer Viererabwehr beginnen, die kaum Chancen des Gegners zulässt. Besonders die jungen Innenverteidiger Benjamin Pavard und Timo Baumgartl stehen äußerst stabil. "Beide spielen für ihr Alter absolut herausragend. Es war ganz entscheidend, wie die beiden die Truppe zusammengehalten haben", sagte Sportvorstand Michael Reschke.

Im Angriff bietet Korkut die Torjäger Mario Gomez und Daniel Ginczek gemeinsam auf - was sich Wolf nur selten getraut hatte. Die beiden waren unter Korkut an allen Toren beteiligt. Zu Erik Thommys Siegtreffer gegen Frankfurt (13. Minute), dem VfB-Premierentor des Winter-Neuzugangs, leistete Ginczek die Vorarbeit. Zudem beorderte Korkut den früheren Abwehrchef Holger Badstuber ins defensive Mittelfeld - ohne Rücksicht auf dessen Namen und bisherige Position.

Bilanz gibt Korkut Recht

Das Erfolgsmuster ist dabei immer das gleiche: Der VfB erzielte zuletzt stets ein frühes Tor, nutzte aber weitere Chancen nicht. Im Laufe der zweiten Halbzeit wechselte Korkut dann einen zusätzlichen Defensivspieler ein und ließ seine Elf fast nur noch kontern. Dabei will er die Spieler angesichts seines späten Einstiegs und wegen der Drucksituation im Abstiegskampf nicht mit zu viel Taktik überfordern. Die Bilanz gibt ihm Recht.

Dabei weiß der VfB, dass er noch lange nicht gerettet ist. "Mit 30 Punkten stehen wir momentan gut da, aber mehr auch nicht", sagte Torschütze Thommy. Zum Klassenverbleib fehlten noch zehn Zähler, so die mehrheitliche Meinung der Spieler nach dem Erfolg gegen Frankfurt. In den nächsten vier Spielen geht es gegen Köln, Leipzig, Freiburg und Hamburg. Gut möglich, dass die schwäbischen Minimalisten danach bereits die Weichen für eine weitere Saison in der Bundesliga gestellt haben.