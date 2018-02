Mario Gomez hat zuletzt beim FC Augsburg das Siegtor für den VfB Stuttgart erzielt. Der international erfahrene Stürmer ist für den VfB Stuttgart "der" Trumpf im Abstiegskampf.

Seit sechs Spieltagen stürmt Mario Gomez wieder für den VfB Stuttgart. Und der 32-Jährige Routinier liefert: Beim Siegtor in Augsburg zeige Gomez seine ganze Klasse. Nach einem Freistoß von Erik Thommy angelte er sich im Strafraum den Ball und bugsierte ihn zum letztendlich entscheidenden 1:0 für den VfB Stuttgart ins Tor.

Dank Gomez' Abgeklärtheit konnte der Aufsteiger im dritten Spiel unter Tayfun Korkut nicht nur den ersten Auswärtssieg der Saison in der Bundesliga feiern, sondern die Bilanz unter dem Trainer auf sieben Punkte ausbauen. "Das war Intuition", sagte der Torjäger über seinen Treffer: "Ich hatte in der Situation auch Glück."

Guido Buchwald ist von Gomez überzeugt

VfB-Stürmer Mario Gomez war gegen den FC Augsburg ein ständiger Unruhe-Herd Imago Bernd Feil/M.i.S.

Lob kam auch vom ehemaligen VfB-Verteidiger Guido Buchwald: "In Augsburg hat man gesehen, wie er aus fast keiner Chance ein Tor macht. Das kann man nicht lernen und das ist einfach die Qualität, die Mario Gomez hat", sagte Buchwald im Gespräch mit dem SWR.

Glück hat bekanntlich nur der Tüchtige, was er sich bestenfalls auch hart erarbeitet hat. Diese Weisheiten kennt Hansi Müller natürlich aus dem Effeff. Der ehemalige Nationalspieler des VfB ist mit der Entwicklung unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut insgesamt äußerst zufrieden: "Die Mannschaft ist allein schon durch die Doppelspitze Gomez-Ginczek offensiver ausgerichtet", sagte er im SWR-Gespräch. "Das hat mir unter Hannes Wolf gefehlt. Ich glaube, dem VfB Stuttgart stehen mehr Risikobereitschaft, Überraschungseffekte, Spielwitz und Spielfreude gut zu Gesicht. Das scheint mir jetzt reingekommen zu sein, und plötzlich funktioniert es."

Leise Kritik am Gomez-Transfer

Doch der Gomez-Transfer kam nicht bei allen Fans gut an. Kritiker in diversen Fan-Foren sagten damals, das Gomez zwar ein großer Name sei, aber auch über seinen Zenit hinaus. Buchwald war dagegen gleich von Gomez' Wert für den VfB Stuttgart überzeugt: "Er ist unglaublich beim VfB eingeschlagen. Mario Gomez ist einfach ein Führungsspieler und die Mannschaft hat zusätzlich zu Christian Gentner oder Holger Badstuber noch einen gebraucht. Mario Gomez ist unglaublich wichtig, und das zeigt er jetzt auch. Nicht nur wegen des Tors, sondern er tut der Mannschaft insgesamt unheimlich gut."

Gomez könnte zu einem Garanten für den Klassenerhalt werden

Mario Gomez fordert einen Elfmeter gegen den FC Augsburg Imago Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Allein die Torszene in Augsburg ist ein Beleg für seinen enormen Wert für den VfB. Seit seiner Rückkehr war der Ex-Wolfsburger an allen zehn Rückrunden-Punkten des VfB beteiligt; mit zwei Toren, einer Torvorlage und einem erzwungenen Eigentor von Niklas Stark beim 1:0 im Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin. "Marios Bedeutung hat man gesehen", lobte Trainer Korkut: "Er ist ein absoluter Profi. Er macht seinen Job hier beim VfB." Für den VfB könnte Gomez. zu einem Garanten für den Klassenerhalt werden. Das sieht auch Hansi Müller so: "Es ist ganz wichtig, dass er fit und gesund bleibt. Er ist in keinster Weise zu ersetzen. Ich glaube, dass er sich seiner Verantwortung bewusst ist, aber trotzdem gelassen damit um geht und nicht hektisch wird."

Die neue intensive Beziehung zwischen Mario Gomez und dem VfB könnte nach Saisonende für beide Parteien zu einem Happy End führen: Gomez hält die Schwaben mit seinen Toren in der Bundesliga und Bundestrainer Joachim Löw nimmt den Stoßstürmer daraufhin mit zur WM nach Russland.

Ist Gomez ein Kandidat für den Bundestrainer?

Wäre Guido Buchwald Bundestrainer, er würde Mario Gomez für das WM-Aufgebot nominieren: "Seine Qualität hat er schon oft genug unter Beweis gestellt und aus meiner Sicht ist es ganz klar, dass man solche Typen auch in einem Kader braucht. Bei einer WM wo es sehr viele Spiele gibt und wo man vielleicht auch mal die Brechstange braucht, da hilft ein richtiger Neuner. Das ist der Mario Gomez."

Doch der Nationalstürmer in Wartestellung denkt aktuell nur an den VfB: "Hier ziehen elf Mann an einem Strang, das ist ein gutes Gefühl im Abstiegskampf." Auf dass die VfB-Fans in den restlichen Saisonspielen reichlich Gelegenheit haben werden, den "Mario Gomez Button" zu drücken. Push the button!