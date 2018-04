Der SC Freiburg hat durch einen 3:2-Sieg in einem dramatischen Heimspiel den Abstieg des 1. FC Köln besiegelt. Der Siegtreffer durch Lucas Höler fiel erst in der letzten Minute.

Nils Petersen (14.) erzielte die Freiburger Führung, die Christian Günter (23.) mit seinem viel zu laschen Foulelfmeter nicht ausbaute. Das tat dann aber Petersen (52.) mit seinem 15. Saisontor. Leonardo Bittencourt (82./87.) gelang noch der zwischenzeitliche Ausgleich. Lucas Höler (90.+2) sicherte den Freiburgern dann aber den wichtigen Dreier.

Dauer 00:50 min SC Freiburg - 1.FC Köln 3:2 SC Freiburg - 1.FC Köln 3:2

Vor 24.000 Zuschauern besaß Leonardo Bittencourt (9.) zwar die Chance zur Führung, der Kopfball-Treffer von Petersen deutete sich aber schon Minuten vor der Führung an. Erst nach Horns Elfmeter-Parade wurden die Kölner ein wenig aktiver, im Vorwärtsgang standen sie sich aber aufgrund technischer Fehler häufig selbst im Weg. Als einmal alles stimmte und der Ball konsequent in den gegnerischen Strafraum gebracht wurde, setzte sich der in der ersten Halbzeit unauffällige Torjäger Simon Terodde (26.) mit einem Kopfball in Szene. Glück hatten die Rheinländer, als Petersen (40.) um Zentimeter an einer Hereingabe vorbeirutschte und das mögliche 2:0 verpasste.

Petersen zur vermeintlichen Entscheidung

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel nutzte der Torjäger eine unglückliche Abwehraktion von Dominic Maroh, der den Ball in die Füße von Petersen verlängerte. Der ließ mit einer geschickten Körpertäuschung Horn aussteigen und schob ins leere Tor ein. FC-Coach Stefan Ruthenbeck versuchte in der Schlussphase nochmal alles, er brachte den in dieser Saison so enttäuschenden Jhon Cordoba und Vincent Koziello (63.) frische Kräfte.

Am Ende überschlugen sich die Ereignisse. Köln glich durch zwei Treffer von Bittencourt in den letzten zehn Minuten aus, konnte dann jedoch nicht mehr nachsetzen. Freiburg vergab durch Janik Haberer, Lucas Höler und Tim Kleindienst mehrere hochkarätige Chancen, bevor Lucas Höhler letztendlich eine Kopfballhereingabe von Robin Koch zum Siegtreffer über die Linie drückte.

"Mit diesem Augenschmaus für die Zuschauer hat sicherlich niemand gerechnet", bilanzierte ein sichtlich erleichterter Nils Petersen nach der Partie. "Man sieht es an der Tabelle - wir haben einen großen Sprung gemacht. Aber wir haben vor drei Jahren gesehen, wie schnell es gehen kann", warnte der Freiburger Topscorer. "Wir müssen demütig bleiben und um jeden Punkt hart kämpfen."

Dauer 01:41 min Petersen: "Wir müssen demütig bleiben" Der SC Freiburg gewinnt in einem dramatischen Spiel gegen den 1. FC köln mit 3:2. Doppeltorschütze Nils Petersen im Interview nach dem Spiel.

Während sich der Sport-Club mit dem ersten Sieg seit acht Spielen im Tabellenkeller etwas Luft verschaffte, können die Kölner zum Abschluss einer völlig verkorksten Saison im besten Fall noch den 17. Platz erreichen.