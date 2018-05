Torlinie und Punkt sind exakt elf Meter weit voneinander entfernt. Erfolg und Scheitern liegen oft viel näher beieinander. Dies gilt besonders für den SC Freiburg.

Es läuft die 23. Spielminute, als Schiedsrichter Deniz Aytekin auf den Punkt zeigt. "Elfmeter für Freiburg" – klare Sache. Christian Günter schnappt sich den Ball, übernimmt Verantwortung und scheitert. Beim Spielstand von 1:0 für Freiburg vergibt der Linksverteidiger so kläglich, dass FC-Keeper Timo Horn der Ball geradezu in die Arme geschoben wird. Nein, es handelte sich hierbei nicht um einen Rückpass des eigenen Mitspielers. Horn konnte den Ball ganz einfach in die Hand nehmen, da es schlichtweg ein denkbar schwach getretener Freiburger Strafstoß war - nicht der erste in dieser Saison.

Vier von zehn vergeben

Ganze zehn Mal hatte der SC Freiburg in dieser Spielzeit bereits die Möglichkeit per Strafstoß zu treffen. Lediglich in der Saison 1999/00 erhielten die Badener mehr Chancen - damals waren es elf. Während zu dieser Zeit noch klangvolle Spieler wie Levan Kobiashvili, Levan Tskitishvili oder Aleksandr Iashvili für die Freiburger Tore vom Punkt sorgten, hat sich das eingeteilte Personal knapp zwanzig Jahre später deutlich verändert: Inzwischen übernehmen Nils Petersen, Janik Haberer, Florian Niederlechner oder Christian Günter die Verantwortung - alle vier sind in dieser Saison allerdings auch schon gescheitert.

Nils Petersen im Laufduell mit Jonas Hector. Imago SWR Imago

Petersens persönliches Trauma

Freiburgs bevorzugter Schütze vom Punkt, Nils Petersen, hat seine ganz eigene Geschichte mit dem Schuss aus elf Metern: Bei den olympischen Sommerspielen in Brasilien wurde er mit insgesamt sechs Treffern Torschützenkönig der Spiele. Sein siebter Treffer blieb ihm verwehrt, da der eigentlich als so sicher geltende Schütze im Elfmeterschießen des Finales den entscheidenden Strafstoß vergab, ehe Neymar die Seleção zum Olympia-Sieg schoss. Lange hat es gedauert, bis sich Petersen vom Fehlschuss im Estádio do Maracanã erholte. Silber statt Gold fühlte sich nach dem verschossenen Elfmeter wie ein Misserfolg an.

Wer schießt als nächstes?

Fast zwei Jahre später ist die Situation eine andere: Petersen trägt inzwischen Greif statt Adler auf der Brust und es geht nicht etwa um einen Olympiasieg, sondern um das schlichte Überleben in der Bundesliga. Bislang völlig offen ist, wer in den letzten beiden Spielen in Mönchengladbach (Samstag, 15:30 Uhr) und gegen Augsburg antreten würde, sollte ein Strafstoß für den SC gepfiffen werden. Zumindest das Selbstvertrauen dürfte beim Freiburger Topstürmer noch da sein, der simpel erklärt: "Jetzt schießt halt der nächste oder ich schnappe mir ihn wieder. Verantwortung muss auch geteilt werden", findet Petersen und schließt erfrischend ehrlich: "Wenn man gewinnt, interessiert es eh keine Sau mehr."