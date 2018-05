per Mail teilen

Caglar Söyüncü hat sich beim SC Freiburg zu einer tragenden Stütze entwickelt. Das ruft Topklubs auf den Plan. Bisher gab es nur Gerüchte, doch nun hat Söyüncüs alter Chef sich verplappert.

Starkes Stellungspiel, viel Übersicht in der Spiel-Eröffnung und sein gutes Timing bei Kopfbällen haben Caglar Söyüncü zu einem wichtigen Baustein in Christian Streichs Abwehr-Bollwerk gemacht. Doch kommende Saison muss Streich womöglich umbauen, denn der FC Arsenal interessiert sich für den 21-Jährigen, der 2016 für etwa 2,8 Millionen Euro aus der zweiten türkischen Liga in den Breisgau gewechselt ist.

Das verriet der Präsident seines alten Klubs Altinordu, Seyit Mehmet Özkan. "Caglar Söyüncü steht vor einem Wechsel zu Arsenal", erklärte Özkan im Rahmen einer öffentlichen Rede und fügte an: "Arsenal hat bei uns Informationen zu seiner Jugendzeit eingeholt." Darauf angesprochen, wollte SC-Trainer Streich nichts von den Gerüchten wissen. "Sportdirektor Jochen Saier hätte mir bestimmt gesagt, wenn etwas im Busch ist."

Christian Streich äußert sich auf der Pressekonferenz des SC Freiburg zu den Transfer-Gerüchten um Verteidiger Caglar Söyüncü.

30 bis 35 Millionen Euro für Söyüncü

Auf dem Internet-Portal Transfermarkt.de wird Söyüncüs Marktwert auf zwölf Million Euro geschätzt. Gerüchteweise verlangt der SC Freiburg jedoch 30 bis 35 Millionen Euro für den Leistungsträger. Sollte Söyüncü den Breisgau wirklich verlassen, kann Sportdirektor Saier jedoch nicht die komplette Summe für einen neuen Abwehrspieler ausgeben; etwa 25 Prozent der Ablöse bekommt Söyüncüs alter Klub. Auch das verriet sein alter Chef.