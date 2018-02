Der 26-Jährige hat gegen Werder Bremen ein starkes Spiel gemacht und sich im offensiven Mittelfeld in den Fokus gespielt. Er gewann überragende 73% seiner Zweikämpfe. Und jetzt geht es gegen seinen alten Verein.

Marco Terrazzino zeigte gegen Bremen genau das, was Christian Streich bei ihm bisher vermisst hatte: Präsenz und Zweikampfhärte. Außerdem holte der in Mannheim geborene Terrazzino den Strafstoß heraus, den Nils Petersen zum Siegtor nutzte. Sein Trainer Christian Streich hält nach wie vor fest am Arbeitsauftrag: „Marco musss vollständig an die Kante gehen und sich immer bewusstmachen, dass er alles gibt.“

Doppelwechsel von Marco Terrazzino

Terrazzino wechselte zu Beginn der Saison von Hoffenheim nach Freiburg. 2016/17 in Hoffenheim machte der begabte Offensivmann aber nur neun Partien für die TSG. Knapp zehn Jahre zuvor lernte er im Kraichgau sein Handwerk und debütierte als hochgelobter 17-Jähriger für 1899. Damals noch unter Ralf Rangnick. Es sollte sich als schwierig verweisen, den hohen Erwartungen in jungen Jahren zu entsprechen. Christian Streich kennt ihn umfassend: „Er ist ein total guter Typ, engagiert aber es ist nicht einfach im offensiven Bereich in der Bundesliga Akzente zu setzten.“

Dauer 01:02 min Christian Streich über Marco Terrazzino Marco Terrazzino steht mit dem SC Freiburg vor dem Spiel gegen Exclub TSG Hoffenheim. Christian Streich mit der Einschätzung zu seiner Leistung.

In Freiburg spielte Terrazzino bereits von 2012 bis 2014 aber auch nur acht Mal. Der zweite Anlauf soll erfolgreicher werden. Für 2,5 Millionen Euro kam er aus Hoffenheim zurück, wo der zweite Anlauf nicht so gelang wie erhofft. In der Hoffnung, es in Freiburg zu mehr Einsatzzeiten zu bringen, ging er wieder zurück in den Breisgau.

Hohe Meinung

Julian Nagelsmann hält außergewöhnlich viel von ihm. "Ein außergewöhnlich toller Mensch, der hier immer Freude hereingebracht hat obwohl er selten gespielt hat, der nie schlecht drauf war, sondern immer Spiel- und Lebensfreude ausgestrahlt hat."

Programm-Tipp Live-Reportagen und Interviews von der Partie 1899 Hoffenheim gegen den SC Freiburg am Samstag, ab 15:00 Uhr, in SWR1 Stadion.

Freiburg braucht eine guten Vorbereiter und das scheint er im Moment sein zu können. Tore aus dem Spiel heraus sind diese Saison so rar wie selten zuvor, von den letzten 15 Bundesligatoren des SC Freiburg fielen elf nach Standards. Ein Marco Terrazzino könnte diese Bilanz verbessern und für mehr Kreativität sorgen. Wo, wenn nicht gegen den alten Verein.