Starker Schneefall: Werder musste in Freiburg übernachten

Der Wintereinbruch in Freiburg hat bei Werder Bremen für eine unfreiwillige Übernachtung im Breisgau gesorgt. Aufgrund des starken Schneefalls und der eisigen Temperaturen konnten die Hanseaten nach dem 0:1 beim Sport-Club am Samstag ihren Rückflug nicht antreten. "Leider gab es keine Möglichkeit, das Flugzeug, das uns noch am Abend nach Bremen gebracht hätte, zu enteisen. Das Risiko eines Flugs wäre zu groß gewesen, deshalb haben wir uns dafür entschieden, eine weitere Nacht in Freiburg zu verbringen", sagte Manager Frank Baumann. Der SV Werder will nun am Sonntagmittag von Frankfurt zurück an die Weser fliegen. Die Ankunft ist am frühen Nachmittag geplant.