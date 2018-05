per Mail teilen

Nach dem 3:0 Erfolg gegen RB Leizig steht der FSV Mainz 05 im Abstiegskampf die Bundesliga vor der schweren Auswärts-Aufgabe bei Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr). Die Statistik spricht klar gegen die Rheinhessen.

Es ist das letzte Auswärtsspiel für Mainz 05 in dieser Saison. Dazu eines der wichtigsten - und wohl eines der schwersten. Drei Punkte Abstand auf den Relegationsplatz bedeuten für die 05er zwei Spieltage vor Saisonende natürlich immer noch Abstiegskampf.

Schwarz zeigt sich kämpferisch

Dagegen will Borussia Dortmund vor heimischem Publikum die Teilnahme an der Champions-League klarmachen. "Wir haben Respekt. Es geht um die Leistung, nicht ums Ergebnis. Wir wollen das Leipzig-Spiel noch einmal von der Intensität und der Mentalität toppen"“, so Mainz-Trainer Sandro Schwarz.

Dauer 01:04 min Wir wissen, wie schwer die Aufgabe ist. Sandro Schwarz, Trainer des FSV Mainz 05, warnt vor der Auswärtsaufgabe bei Borussia Dortmund.

Miese Bilanz in Dortmund

Die Voraussetzungen sind, gelinde gesagt, überschaubar für die Rheinhessen. Noch nie konnten sie in der Dortmunder Arena gewinnen. In elf Spielen gab es für die Mainzer vier Unentschieden und sieben Niederlagen. Der letzte Punktgewinn liegt über sieben Jahre zurück und wäre nun ein Erfolg.

"Jeder Punkt hilft. Und den streben wir auch an", erklärte der Mainzer Coach, der weiß was auf sein Team vor über 80.000 Zuschauern zukommt. “Wir treffen auf einen Gegner, der zuletzt gut drauf war. Wir müssen uns auf einiges gefasst machen."

Keine Rechenspielchen

Theoretisch könnte der Klassenerhalt am Samstag bereits für die Mainzer perfekt gemacht werden. Doch irgendwelche Hintergedanken oder "Was-Wäre-Wenn-Fragen" beschäftigen Schwarz nicht. "Was nach dem Abpfiff los ist, kann doch nicht unser Spiel beeinflussen", so die klare Antwort des 39-jährigen.

Verlieren der Hamburger SV (in Frankfurt) sowie der VfL Wolfsburg (bei RB Leipzig) und auch der SC Freiburg (auswärts bei Mönchengladbach), würde sogar ein Zählerfür den Verbleib in der Liga reichen.

Das jetzt alle neun Partien am Samstag ausgetragen werden, begrüßt Schwarz ausdrücklich.“Der Druck am letzten Sonntag war schon groß, weil wir die anderen Ergebnisse kannten und nachlegen mussten."

Schwierige Kaderplanung

Der anhaltende Abstiegskampf beeinträchtigt auch die Kaderplanung für die kommende Saison. Sportvorstand Rouven Schröder behält trotz der nicht einfachen Situation die Ruhe. "Gesprochen wird erst nach Rundenschluss", erklärte der 42-jährige.

Gespräche mit potenziellen Neuzugänge laufen – aber "mit Handbremse", wie Schröder erklärte. Seit dem letzen Wochenende bekomme Mainz aber "deutlich mehr Spieler für die erste Liga angeboten". Das Interesse an den 05ern als Klub ist also vorhanden.

Dauer 01:08 min Man bekommt nach dem Leipzig-Spiel deutlich mehr Spieler angeboten. Sportdirektor Rouven Schröder vom FSV Mainz 05 über die Personalplanungen für die kommende Saison.

Volle Unterstützung

Der Glaube an einen vorentscheidenden Zähler beim BVB oder sogar mehr scheint groß bei der Mainzer Anhängern zu sein. Gut 4.600 Fans werden die Mannschaft ins Ruhrgebiet begleiten. Das positive Gefühl aus der gemeinsam ausgerufenen Endrunde und dem Leipzig-Spiel soll Kräfte freisetzen.