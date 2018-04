Nach dem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach richten sich beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 alle Blicke auf das mögliche "Abstiegs-Endspiel" beim 1. FC Köln.

René Adler wusste kurz nach dem Abpfiff schon ganz genau, was den FSV Mainz 05 am Samstag beim 1. FC Köln erwartet. "Die werden das zum Spiel des Jahres ausrufen", sagte der Torhüter des Drittletzten nach dem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach mit Blick auf das "Abstiegs-Endspiel" beim Vorletzten: "Für uns gilt die alte Weisheit, mit kühlem Kopf und heißem Herzen aufzutreten. Unser Minimalziel ist es, den Abstand zu halten."

Dieser Abstand beträgt nach dem 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga sechs Punkte und elf Tore. Im Heimspiel gegen Möcnchengladbach hatten es die Rheinhessen verpasst, sich für eine ordentliche Leistung zu belohnen. "Wir werden sehen, was der Punkt am Ende bringt", sagte René Adler in der SWR-Sendung "Flutlicht".

Dauer 00:14 min Sendezeit 22:05 Uhr Sender SWR Fernsehen RP René Adler: "Werden sehen, was der Punkt bringt" René Adler, Torhüter des FSV Mainz 05, über das 0:0 im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Die Vorzeichen sind klar: Die Kölner wollen nach dem desaströsen Auftritt beim 0:6 in Hoffenheim Wiedergutmachung betreiben und bis auf drei Zähler heranrücken. Die Mainzer möchten ihre ordentliche Leistung aus dem Gladbach-Spiel bestätigen und am liebsten mit einem Sieg den Relegationsplatz verlassen.

All das spricht für eine Begegnung mit viel Brisanz. Das weiß auch der Mainzer Sportchef. "Die Kölner werden sicher ihre Chance suchen. Das wird eine große Bewährungsprobe für uns in einer tollen Atmosphäre", äußerte sich Rouven Schröder: "Wir müssen uns beweisen und alles reinwerfen."

Reizpunkte in den vergangenen Wochen

Gegen Gladbach haben die Rheinhessen fraglos alles reingeworfen. Doch trotz des großen Aufwands reichte es vor 30.173 Zuschauern nur zu einem Punkt - den der starke Adler am Ende auch noch retten musste. Nach Wochen der sportlichen Misere und andauernden Unruhe innerhalb des Klubs scheinen die Mainzer aber immerhin wieder die richtige Einstellung gefunden zu haben. "Es gab schon viele Themen in den vergangenen Wochen und Monaten, die zu Reizpunkten geführt haben. Auch deshalb bin ich grundsätzlich mit der Art und Weise der Teamleistung zufrieden", sagte Kapitän Stefan Bell: "Wir sind in der Pflicht, jede Woche mit dieser Leidenschaft zu spielen. Schon am Samstag müssen wir das bestätigen."

Ähnlich sieht es Trainer Sandro Schwarz. "Wir dürfen nicht einen Millimeter von der Schärfe und der Konsequenz abweichen. Wir dürfen uns nicht drei Tage abfeiern und meinen, dass alles super war", sagte der Coach, dessen Lage heikel bleibt: "Wir haben den Neustart ausgerufen und den ersten Punkt in unserer Endrunde geholt. Jetzt müssen wir dranbleiben. Wir müssen die Dinge abarbeiten - Tag für Tag, Schritt für Schritt."

Dringend arbeiten muss der FSV Mainz 05 an seiner Offensivschwäche. In den vergangenen vier Spielen blieb Mainz ohne eigenes Tor. Ein Problem, dass René Adler offen anspricht.

Dauer 00:37 min Sendezeit 22:05 Uhr Sender SWR Fernsehen RP René Adler: "Müssen den Finger in die Wunde legen" René Adler sprach bei "Flutlicht" über die Abschlussschwäche im Team von Mainz 05.

Schwarz: "Begegnung nicht zum Endspiel machen"

Schwarz warnt allerdings davor, die Partie beim FC zu hoch zu hängen. "Dass wir mit einem Sieg in Köln unsere Situation deutlich verbessern können, ist ja nun kein Geheimnis", sagte der Trainer: "Wir dürfen die Begegnung aber nicht zum Endspiel machen."

In Köln wird übrigens erneut Adler das Tor der Mainzer hüten. Der Ex-Nationalkeeper hat sich im Kampf um den Platz zwischen den Pfosten erst einmal gegen U21-Nationaltorhüter Florian Müller und Robin Zentner durchgesetzt. "Wenn nichts passiert, steht René in Köln in der Kiste", sagte Schwarz: "Anders wäre ich ja behämmert."