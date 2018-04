Auf dem Weg zum Regionalliga Auswärtsspiel wird Ridle Baku plötzlich aus dem Bus geholt. Der Mainzer feiert beim 3:0-Sieg gegen RB Leipzig ein kurioses Bundesligadebüt.

Sonntag Morgen, die A5 kurz vor Bruchsal. Im Mannschaftsbus der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05, der zum Regionalliga Auswärtsspiel in Richtung Freiburg unterwegs ist, klingelt das Telefon. Mittelfeldspieler Ridle Baku ist das Objekt der Begierde. Nach den kurzfristigen Ausfällen von Suat Serdar und Danny Latza soll der 20-Jährige den Bundesligakader der 05er im Heimspiel gegen RB Leipzig verstärken.

Dauer 01:22 min Ridle Baku: "Ich habe meinen Namen auf der Tafel gelesen" Ridle Baku sollte eigentlich für die zweite Mannschaft auflaufen - da bekommt er einen Anruf von Sandro Schwarz und wird für die erste Mannschaft aufgestellt und spielt 90 Minuten durch.

Der Bus hält an der Raststätte Bruchsal, und zusammen mit Teammanager Darius Salbert geht es zurück nach Mainz. Und hier, im Mannschaftshotel, die nächste Überraschung: "Ich habe kurz mit Trainer Sandro Schwarz gesprochen und dann auf der Tafel meinen Namen gesehen. Startelf, wie im Dezember gegen den VfB Stuttgart, und dann gleich 90 Minuten."

Zitterstart und Tor

Mit seinem Treffer zum 3:0 Endstand krönte der 20-Jährige sein Bundesligadebüt. Wobei es eine Premiere mit Startschwierigkeiten war. Einen frühen Fehlpass von Baku konnte der Leipziger Yussuf Poulsen nicht zur Leipziger Führung nutzen. Glück für die Mainzer. "Ich habe 45 Minuten gebraucht, um zu wissen, wo ich gerade bin, aber ich wurde dann immer sicherer", sagt der sympathische defensive Mittelfeldspieler mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Schon immer ein Mainzer

Geboren wurden die beiden Zwillingsbrüder Makana und Bote Baku am 8. April 1998 in Mainz. Bereits Vater Lutumba spielte für die 05er, da war der Weg der Söhne, es gibt noch einen weiteren Bruder, Kokolu, der beim hessischen Verbandsligisten SV Zeilsheim unter Vertrag steht, vorprogammiert. Beim FSV Mainz 05 wurde das Talent der Zwillinge früh erkannt, beide spielten ab der U10 für die Mainzer - und beide kamen auch für diverse Nachwuchs - Nationalmannschaften des DFB zum Einsatz. Während Makana Baku zur aktuellen Saison zum Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach wechselte, blieb Bote in Mainz. Und wer weiß, vielleicht darf er ja bereits am Wochenende in den "richtigen" Bus steigen, in den, der die Bundesligamannschaft in die Dortmunder Arena führt.

Aus Bote wurde Ridle, aus Makana Rudi

Bleibt noch die Auflösung um die Verwirrung der Vornamen der Baku - Zwillinge. Bereits frühzeitig wurden die beiden Rudi und Ridle genannt. Während der Mainzer (Ridle) zugibt, dass sein Vater ein begeisterter Fan von Karl Heinz Riedle war (das "e" ist bei der vor kurzem vorgenommenen offiziellen Namensänderung verschwunden) weiß Bruder Makana nicht so ganz genau, wie er zu Rudi wurde. „Keine Ahnung, warum ich Rudi heiße“, sagte Makana vor einigen Jahren in einem Interview, „meine Eltern haben wohl einen Spitznamen gebraucht.“ Mit Rudi Völler hat das seiner Kenntnis nach nichts zu tun.