Am Samstag (15:30 Uhr) muss der FSV Mainz 05 als Tabellen-16. beim Hamburger SV antreten, der derzeit den ersten Abstiegsplatz 17 einnimmt. Ein Keller-Duell der Bundesliga, dass für beide Klubs eminent wichtig ist.

Über den Stellenwert des Spiels sind sich alle Beteiligten einig. Sowohl der FSV Mainz 05 als auch der Hamburger SV brauchen im Abstiegskampf dringend einen Sieg gegen den direkten Konkurrenten. Für Mainz könnte der Vorsprung auf Hamburg bei einem Dreier auf zehn Punkte anwachsen. Dass der HSV das dann noch aufholen würde, ist schwer vorstellbar.

"Wir haben kein Endspiel ausgerufen"

Im Gegenzug könnten die Hamburger im Erfolgsfall wieder auf vier Punkte an den Relegationsplatz heranrücken. Diese Konstellation vor Augen spricht man in Hamburg von einem Endspiel im Abstiegskampf. Auf Seiten der Mainzer möchte Trainer Sandro Schwarz davon aber nichts wissen: "Wir haben kein Endspiel ausgerufen", so der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Dennoch, mit einem Sieg könnten die Mainzer den HSV fast schon in die Zweitklassigkeit schießen und – eine Niederlage des 1.FC Köln gegen Stuttgart vorausgesetzt – den Relegationsplatz als schlechtmöglichstes Resultat sichern. Bei anschließend neun ausstehenden Spielen ist ein Rückstand von zehn Punkten kaum noch aufzuholen. Für dieses Szenario muss aber einiges zusammenkommen.

Ohnehin wollen die Mainzer den Rechenschieber gar nicht erst benutzen. "Davon müssen wir uns freimachen", sagt Schwarz. Vielmehr wolle man sich auf die Dinge konzentrieren, die man beeinflussen könne. Und die liegen auf dem Platz. Dort wird es gegen die Norddeutschen vor allem auf die körperlichen Tugenden ankommen. "Es wird ein extrem kampfbetontes Spiel sein", prognostiziert Schwarz.

Darauf bereitet sich der HSV mit einem Kurz-Trainingslager vor. Ab Donnerstag nächtigen die Rothosen gemeinsam im Hotel. Das liegt allerdings in Hamburg und trainiert wird auch wie gehabt im Volkspark. Wegen der Kälte benötigen die Hamburger einen Platz mit Rasenheizung. Und da fiel die Wahl eben auf das eigene Stadion. Die Maßnahme soll laut Hollerbach helfen, "etwas Ruhe zu haben und die Mannschaft im engen Kreis beisammen zu haben".

Bleibt alles ruhig?

Ruhe könne die Norddeutschen in der Tat gebrauchen angesichts der Fan-Ausschreitungen im Nordderby gegen Bremen. Im Falle einer Niederlage gegen Mainz droht die Situation zu eskalieren. Ein Grund für die 1.300 erwarteten Mainzer Fans sich zu sorgen? 05-Pressesprecher Tobias Sparwasser gibt Entwarnung: "Ich habe mit unserem Sicherheitspersonal gesprochen. Es gibt keine Hinweise, dass sich in irgendeiner Form die Sicherheitslage in Richtung unserer Fans verändert." Auch Schwarz versucht, die Situation auf den Tribünen beiseite zu schieben.

Auch die gemäßigteren unter den HSV-Anhängern haben den Glauben an ihre Mannschaft weitestgehend verloren. Zu schwach präsentierte sich die Mannschaft in dieser Saison. Seit dem dritten Spieltag hat der HSV gerade einmal elf Punkte eingefahren. "Es ist extrem wichtig, sich nicht über die ganzen Nebengeräusche Gedanken zu machen, sondern sich auf die Dinge auf dem Platz fokussieren", so Schwarz.

Auch wenn es gegen Berlin gut funktioniert hat, werden die Mainzer nicht erst am Spieltag selbst anreisen. Gegen die Hertha gelang vor zwei Wochen der erste Auswärtssieg der Saison, nachdem man erst am Morgen vor dem Spiel nach Berlin geflogen war. "Wir haben auch schon gute Auswärtsspiele gezeigt, bei denen wir Freitags angereist sind", sagt Schwarz lachend. Ohnehin wirkt der Trainer im Vorfeld der Partie bestens gelaunt und strahlt Optimismus aus.

Sorgen im Tor

Bei drei Spielern steht der Trip nach Hamburg noch auf der Kippe. Für Emil Berggreen kommt die Partie aufgrund eines grippalen Infekts wohl noch zu früh. Torhüter Robin Zentner konnte nach seiner Oberschenkelprellung aus dem vergangenen Spiel noch nicht wieder trainieren. Sein Kollege René Adler verpasste ebenfalls die Trainingseinheit am Donnerstag. Wer gegen Adlers Ex-Klub im Tor stehen wird, entscheidet sich am Freitag nach dem Abschlusstraining. Sollten Adler und Zentner ausfallen, müsste Florian Müller, die eigentliche Nummer drei, den Kasten der 05er hüten.

Egal in welcher Besetzung, die Mainzer werden alles daran setzen, drei Punkte aus Hamburg zu entführen – mit dem Wissen im Hinterkopf, dass man dem HSV den vermeintlichen Todesstoß versetzen kann.