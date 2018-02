Minusgrade auch in Mainz. Ein paar Auswirkungen hat das auch für das Profiteam der 05er. Das Trainingsprogramm wird den frostigen Bedingungen angepasst. Ganz wichtig. Die Fußballer sollen immer in Bewegung sein. Längere Standzeiten müssen vermieden werden.

Am Bruchweg sind es Minus 7 Grad als die Mannschaft zur Vormittagseinheit erscheint. Ein bisschen später als geplant geht es los. Denn die Spieler haben sich mit den Fitnesstrainern in der Halle länger als üblich aufgewärmt. Das ist die wichtigste Anpassung an die Kältewelle. Und Trainer Sandro Schwarz hat auch ein paar Veränderungen für seine Einheit auf dem Platz.

Es wird weniger in Kleingruppen trainiert, weil es bei diesen Übungen öfter zu Standzeiten kommt und dann besteht die Gefahr, dass der Körper auskühlt. Um das zu vermeiden lässt Schwarz zum Beispiel 9 gegen 9 spielen auf engem Raum. Alle Mann sind so andauernd in Aktion. Die Trinkpausen werden so kurz wie möglich gehalten. Unter einer Minute. Alles im allen sind das keine so großen Anpassungen, meint Sandro Schwarz nach dem Training.

Übrigens für die Hobbysportler da draußen. Nur zu, raus aus der warmen Stube und ab in die Kälte. Es gibt nichts zu befürchten, wenn man ein paar Sachen bedenkt. Auf gar keinen Fall Sport treiben, wenn man eh schon krank ist. Die Kleidung sollte unbedingt der Temperatur angepasst sein. Lieber mehr als weniger. Das Auskühlen des Körpers muss auf jeden Fall vermieden werden.

Also wie bei den Profis von Mainz 05 immer in Bewegung bleiben. Eine Unterkühlung schwächt den Körper und das Immunsystem ist anfälliger für Krankheiten. Und ganz wichtig: nach dem Sport schnell ins Warme zum Duschen oder zumindest fix in trockene Klamotten. Beim Joggen im Wald heißt das, lieber 2 Minuten bibbern beim Umziehen, als 20 Minuten in nassen Klamotten im Auto nach Hause fahren.

Schwerpunkt auf eine stabile Defensive und schnelles Umschaltspiel

Die Fußballprofis der 05er haben einen kurzen Weg vom Kalten ins Warme. Sie trainieren im alten Bruchwegstadion, da sind es nur ein paar Schritte in die Kabine und unter die Dusche. Das machen sie auch direkt nach Ende des Trainings. In dem hat Sandro Schwarz mehrmals lautstark Körperspannung, Konzentration und Einsatz gefordert. Man merkt Mainz ist im Abstiegskampfmodus.

Und der Trainer legt dabei immer noch den Schwerpunkt auf eine stabile Defensive und schnelles Umschaltspiel. Da sollen seine Jungs dranbleiben „in dieser Sturheit aber mit dem Wissen es besser machen zu können mit der Kugel“, sagt der Coach. Der Erfolg aus den letzten zwei Spielen gibt ihm Recht. Vier Punkte und nur ein Gegentor - dazu drei Stürmertore. Im wichtigen Spiel gegen den HSV setzten die 05er also weiter auf Altbewährtes.

Sport bei Minusgraden macht glücklich

Die Spieler verlassen übrigens zufrieden und nicht auf die Kälte schimpfend den Platz. Froh trotz Frost. Es gibt eine US Studie der Duke University, nachdem Ausdauertraining in der Kälte vermehrt die Produktion des Glückshoromon Serotonin anregen soll. Also Sport bei Minusgraden macht glücklich. "Das habe ich jetzt nicht bemerkt. Ich frag aber mal bei den Ehefrauen zu Hause nach“, sagt Sandro Schwarz und fängt laut an zu lachen. Trotz Abstiegskampf ist die Stimmung alles andere als frostig in Mainz.