Endlich kann Emil Berggreen beim FSV Mainz 05 zeigen, was er kann. Das Resultat: Vier Treffer in zehn Spielen. Doch seinen Toren ging erst einmal eine lange Leidenszeit voraus.

Emil Berggreen musste eineinhalb Jahre warten, bis er endlich wieder seinem Job nachgehen konnte. Am 31.1.2016 unterschrieb der Däne einen Vertrag beim FSV Mainz 05. Doch Knie-Probleme warfen den 24-Jährigen immer wieder zurück. Dann riss auch noch das Kreuzband. Und so gab Emil Berggreen erst Ende November 2017 sein Debüt für die Mainzer. Und was für eines.

Bei seinem Debüt klappte es direkt. Berggreen schoss den Anschlusstreffer gegen Freiburg. Zum Sieg reichte es zwar nicht, doch der Däne deutete an, warum man ihn geholt hat. Die Hoffnungen ruhen nun auf Emil Berggreen. Er soll Tore schießen – und zwar regelmäßig.

Berggreen erzielt vier Treffer in zehn Spielen

Emil Berggreen erzielte den 2:2-Ausgleichstreffer gegen RB Leipzig Imago Roger Petzsche

Zehn Bundesligaspiele später hat Berggreen schon vier Treffer und zwei Vorlagen auf seinem Konto – und das, obwohl er nur drei Mal von Beginn an ran durfte. Seinen Anspruch auf mehr Spielzeit hat er damit untermauert.

Zumal Yoshinori Muto oder Robin Quaison trotz ihrer insgesamt zehn Treffer in dieser Saison nicht die große Torgefahr ausstrahlen. Mit Berggreen haben die Mainzer endlich mal wieder einen klassischen Stürmer, der die Bälle vorne festmachen kann, der stark und gefährlich im Strafraum agiert.

Berggreen hofft auf die WM mit Dänemark

Trotz seines sportlichen Erfolgs bleibt Berggreen bescheiden. In der Öffentlichkeit gibt er sich zurückhaltend, fast schüchtern. Familie hat für ihn viel Bedeutung. Zuletzt flog er in die Heimat und feuerte seinen Cousin Oliver Drost von der Tribüne aus an. Bei dem läuft es zurzeit ebenfalls rund. Drost traf in sechs Spielen drei Mal und steht mit dem AC Horsens auf Platz vier der dänischen Liga.

Auf Vereinsebene hat Berggreen Dänemark verlassen, für die Nationalmannschaft aber würde er gerne wieder auflaufen. Die WM in Russland im Sommer ist ein großes Ziel. Berggreen hat bisher nur für die dänische U21 gespielt. Er könnte aufgrund der Herkunft seiner Mutter auch für Kroatien auflaufen, will aber für Dänemark spielen.

Starke Konkurrenz im Sturm der Dänen

Dafür benötigt er aber Spielzeit und weitere Tore in der Bundesliga. Um einen Platz im Kader der Dänen zu erhalten, muss er an Spielern wie Nicklas Bendtner oder Yussuf Poulsen vorbei.

Der Gedanke an die WM wird aber so lange hinten angestellt, wie in der Bundesliga noch gespielt wird. Denn der Klassenerhalt mit Mainz steht über allem. Und dazu will Emil Berggreen mit seinen Toren beitragen.